Algérie: UA - Bankole Adeoye succède à Smail Chergui à la tête du CPS

Alger — L'Ambassadeur nigérian, Bankole Adeoye, a été élu samedi à la tête Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), succédant au diplomate algérien Smail Chergui, qui a occupé ce poste pendant deux mandats consécutifs.

Adeoye a été élu au poste de Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), avec 55 voix, lors d'un vote de renouvellement des organes de l'UA qui s'est tenu par visioconférence en marge du 34e sommet des chefs d'Etat et gouvernement de l'organisation panafricaine, a-t-on appris auprès de l'UA.

Il devient désormais le premier commissaire de l'UA à combiner le portefeuille de la Paix et de la Sécurité avec celui des Affaires politiques, fusionnés par la nouvelle réforme.

Le nigérian Adeoye succède à la tête du CPS de l'UA au diplomate algérien, Smail Chergui, qui a occupé ce poste depuis 2013. Il a été réélu en 2017 pour un deuxième mandat. Il a également occupé d'importants postes diplomatiques.

Bankole Adeoye est un diplomate de carrière qui a servi comme chef de cabinet du chef du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad) basé en Afrique du Sud.

Ambassadeur en Ethiopie et à Djibouti entre 2017 et 2020, il a également été un ancien membre à la Commission économique africaine et des nations unies pour l'Afrique (CEA). Le panel d'experts africains l'a classé meilleur candidat avec un score de 94,64% dans une évaluation indépendante d'éminents Africains.

Dans la liste restreinte retenue par le panel d'experts figurait aussi, la Burkinabé Minate Cessouma et Liberata Mulamula de Tanzanie, mais aussi le sud-africain, Jeremiah Kingsley Mamabolo, qui concourait pour le poste déjà occupé par sa compatriote Nkosazana Dlamini Zuma, (2012 à 2017), actuellement ministre sud-africaine de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles.

A la veille du scrutin, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffrey Onyeama, a indiqué à l'agence de presse nigériane (NAN) que la priorité de son pays pendant ce mandat à la tête du CPS sera axée sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest et au Nigeria même.

"L'avantage très concret et que nous pourrions maintenant avoir une plus grande cohésion entre ce que l'UA fait en matière de paix et de sécurité et ce que font la CEDEAO (communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest) et le Nigeria", a-t-il souligné.

Echec du Maroc à obtenir un poste au sein de l'UA

En dépit des efforts et tentatives, tous azimuts, le Maroc n'a pas réussi à hisser son candidat Mohamed Seddiqi au poste de commissaire à l'agriculture, au développement, à l'économie bleue et à l'environnement remporté par la candidate angolaise Josefa Sacko.

Malgré son appui sur des pays francophones, selon des analystes, le Maroc a essuyé un échec en n'obtenant qu'un infime nombre de voix lors de l'élection.

Lors du vote de samedi à l'UA, les élections du commissaire chargé de la santé, des affaires humanitaires et du développement social et les élections du commissaire chargé de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation pour les prochaines réunions du Conseil exécutif, ont été reportées en raison de l'absence de candidatures masculines et féminines des régions Nord et Ouest.

Quant aux postes de commissaire des autres organes de l'UA, l'Angolaise Josefa Sacko, a été réélue commissaire à l'agriculture, développement, à l'économie bleue et à l'environnement, le Zambien Albert Muchanga, également reconduit au poste de commissaire chargé du développement économique, du commerce de l'industrie et des mines, en plus de la réélection de l'actuel commissaire, l'Egyptienne Amani Abu Zeid, au poste de commissaire chargé des infrastructures et de l'énergie.