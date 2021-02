Ile Maurice: Appareil d'état - Dans la jungle des conseils d'administrations

Un exemple à suivre ? Le lundi 1er février dernier, le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a annoncé la suppression d'une vingtaine de conseils d'administration, de départements et de commissions. Finis aussi les postes de Special advisor. Chez nous, c'est entre proches que l'on navigue d'un board à l'autre. Galerie de portraits entre amis.

Bureau du PM

Valse des conseillers

D'un mandat à l'autre, la liste des conseillers du Premier ministre a sensiblement évolué. Leur nombre a circulé, soit entre 13 à 22. Exit Prakash Maunthrooa, condamné pour corruption et complicité dans l'affaire Boskalis, qui s'est retiré. Jean François Chaumière est devenu Chief Executive Officer (CEO) de la National Empowerment Foundation, tout en restant président du centre Nelson Mandela pour la culture africaine. En juin 2020, enter comme conseiller Vinod Appadoo, ancien commissaire des prisons.

Le pilier reste Ken Arian, qui percevait en 2019 un salaire de base de Rs 92 000. Ajouté à cela, il reçoit des allocations en tant que président d'Airports of Mauritius, d'Airports of Rodrigues et d'Airport Terminal Operations Ltd (Atol). Il siège aussi sur le Central Electricity Board et ceux de la Mauritius Duty Free Paradise, et du Rodrigues Duty Free Paradise.

Il y a aussi l'indispensable secrétaire financier, Dev Manraj. Le mois dernier, il a été nommé à la tête du National COVID-19 Vaccination Programme Fund Managing Committee. Il siège aussi sur au moins six autres boards dont ceux de l'Economic Development Board, Metro Express, Mauritius Telecom, Air Mauritius Holding Ltd et ses subsidiaires. Un document déposé à l'Assemblée nationale en 2019 indiquait que son salaire de base est de Rs 200 000.

Nayen Koomar Ballah, le secrétaire au Cabinet et chef de la Fonction publique, est aussi très occupé. Ce proche de Lady Jugnauth préside les boards de Metro Express, la State Bank of Mauritius, Mauritius Telecom, Multi-Carrier (Mauritius) Ltd. Il siège aussi sur le conseil d'administration d'Air Mauritius et de la Mauritius Duty Free Paradise.

Parmi les Senior advisers au bâtiment du Trésor, on retrouve Sarah Rawat Currimjee, conseillère en sport. Il y a aussi les anciens journalistes Raj Meetarbhan, Jean Paul Arouff et Rudy Veeramundar, ce dernier est devenu le patron du Government Information Service.

Parmi les boards, qui tombent sous le PMO, citons l'Equal Opportunities Commission, présidée par Khalid Tegally, ainsi que l'Independent Police Complaints Commission, présidée par Deviyanee Beesoondoyal. Ou encore l'Outer Islands Development Corporation, qui gère Agaléga et qui est présidée par Viadianan Bhantoo.

Energie et Utilités publiques

Ce ministère comprend aussi la Central Water Authority, présidée par Ashish Neelumber, le Central Electricity Board, présidé par le Deputy Financial Secretary, Radhakrishna Chellapermal, et le Wastewater Management Authority, présidée par Nanda Veerapa. Nomination plus récente, celle de Danen Beemadoo en tant que président à temps partiel du Mauritius Renewable Energy Agency Board.

Finances

Naila Hanoomanjee, CEO de Landscope, a perçu Rs 273 000 par mois pour sa deuxième année à la tête de cette instance. Son salaire passe à Rs 286 650 la troisième année. Parmi les membres du conseil d'administration de Landscope, il y a Zouberr Joomaye, qui est aussi porte-parole du National Communications Comittee sur le Covid-19, le conseiller au PMO, Jean Paul Arouff. Leur allocation de Rs 25 000 a été réduite de Rs 7 000 en raison de la situation économique difficile.

La SBM Holdings est présidée par Sattar Hajee Abdoula. Parmi ses directeurs, Jean Paul Arouff, conseiller au bureau du PM et Shakilla Bibi Jhungeer, candidate battue aux élections générales de 2019. La State Investment Corporation est présidée par Jairaj Sonoo, ancien patron de la SBM. L'Economic Development Board est présidé par Hemraj Ramnial. Parmi les membres du board, il y a Kevin Louis Neil Obeegadoo, frère du Deputy Prime minister et ministre du Tourisme et du Logement.

À la Development Bank of Mauritius, on retrouve Somduth Dulthumum (photo), qui touche Rs 45 000 comme membre du conseil. Il siège aussi sur des sous-comités.

Éducation

Lucinda Roberts-Holmes (photo) se présente comme Special adviser de la vice Premier ministre et ministre de l'Education. En janvier 2020, cette Britannique avait intégré le groupe Médine en tant que Chief Operating Officer de la Uniciti Education Hub.

Dans la demi-douzaine de boards, relevons la nomination de Prem Mahadeo à la présidence du Mahatma Gandhi Institute/Rabindranath Tagore Institute. Le Mauritius Institute of Training and Development (MITD) est présidé par Harrykrishna Vydelingum, beau-frère de Yogida Sawmynaden. La Private Secondary Education Authority a pour directeur Shiv Luchoomun, époux de la vice-Premier ministre et ministre de l'Education.

Logement

Le package de Gilles l'Entêté comme CEO de la National Housing Development Corporation retient l'attention. Candidat battu aux législatives en 2019, il a retrouvé son poste après sa défaite. Une réponse parlementaire livre des informations sur son salaire qui est de Rs 139 510. Puis, Rs 15 000 lui sont versées comme Entertainment allowance, Rs 12 000 comme driver's allowance, Rs 18 000 comme Travelling allowance, Rs 10 000 de fuel allowance pour ses déplacements sur les sites de construction, Rs 5 000 d'allocation pour son portable. Il a aussi droit à une Mercedes Benz E200. La Mauritius Housing Company est présidée par Racheed Daureeawoo, époux de Fazila Jeewa-Daureeawoo, ministre de la Sécurité Sociale.

PME et Cooperatives

La nomination de Sandhya Boygah comme directrice du Mauritius Standards Bureau a fait couler beaucoup d'encre. L'ancienne député du MSM a un package salarial de Rs 165 000. Son salaire de base est de Rs 110 000 alors que son allocation pour son chauffeur est de Rs 8 820. Elle perçoit comme allocation téléphonique Rs 2 000, une allocation de carburant de Rs 12 740 au cas où son véhicule de service fonctionnerait à l'essence ou Rs 10 705 s'il roule au diesel.

Services financiers

C'est le ministère chargé de faire sortir définitivement Maurice de la liste noire des centres financiers, établie par l'Union Européenne. Parmi les régulateurs, la Financial Services Commission, qui est présidée par Mardayah Kona Yerukunondu.

Quant au Sicom group, il est présidé par Muhammad Yoosouf Salehmohamed, qui siège aussi sur le board du Centre culturel islamique.

Ministère du Travail

Au moins sept organismes sont regroupés sous le ministère du Travail. Le Mauritius Institute Of Training and Development dont le directeur est Pradeep Joosery (photo), touche un salaire de Rs 113 000, le National Wage Consultative Council est présidé par l'ancien directeur du Pay and Research Bureau, Beejaye Coomar Appanna, le National Remuneration Board, la commission de conciliation et de médiation et finalement le nouveau venu, soit le Redundancy Board dont le président est Rashid Hossen. Il y a également le Manufacturing Sector Workers Welfare Fund et le Trade Union Trust Fund.

Tourisme

Pour faire repartir le secteur durement affecté par la pandémie et la fermeture des frontières, la Mauritius Tourism Promotion Authority est présidée par Nilen Vencadasmy, candidat battu aux législatives de 2019. La Tourism Authority (TA), est présidée par Avinash Gopee, qui est de la société de construction Nundun Group. Le directeur de la TA est Lindsay Morvan. Le Tourism Employees Welfare Fund est présidé par Claude Narain.

Ministère du Transport et du métro léger

On dénombre au moins quatre organismes sous ce ministère, notamment la National Land Transport Authority dirigée par Koshik Reesaul, le National Road Safety Council, la National Transport Corporation dont le directeur général, Rajan Sampat, perçoit un salaire de Rs 110 000 et le Metro Express Limited dont le Chief Executive Officer est Das Mootanah. Ce dernier, rappelons-le, occupait auparavant le poste de directeur de la Road Development Authority et avait un salaire de Rs 110 000. Toujours sous ce même ministère, on trouve aussi le Bus Industry Employees Welfare Fund dont l'objectif est de travailler pour le progrès et la promotion du bien-être des employés du transport, ainsi que pour leurs familles.

Ministère de la Fonction publique

Sous ce ministère, il n'y a que le Public Officers Welfare Council, qui se charge du bien-être des fonctionnaires.

Ministère de l'Agro-industrie

Ce ministère chapeaute au moins 12 organismes. Parmi les plus connus, on retrouve l'Agricultural Marketing Board, le Food and Agricultural Research Extension Institute, et la Mauritius Meat Authority dont les directeurs respectifs perçoivent un salaire de Rs 110 000. Quant au Chief Executive Officer de la Mauritius Cane Industry Authority, il reçoit Rs 113 000. Les autres organes tombant sous le ministère de l'Agro-industrie sont le Small Farmers Welfare Fund, l'Irrigation Authority, la Mauritius Society for Animal Welfare, le Sugar Investment Trust, le Sugar Insurance Fund Board, le Rose Belle Sugar Estate Board, le Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Garden Trust et la Vallée D'Osterlog Endemic Garden Foundation.

Ministère de l'Egalité du genre

Quatre. C'est le nombre de conseils que compte le ministère de l'Egalité du genre, à savoir le National Women's Council, le National Women Entrepreneur Council, le National Children's Council et le National Adoption Council. Sans oublier le Sugar Industry Labour Welfare Fund dont le but est d'œuvrer pour l'avancement et la promotion du bien-être des employés agricoles et non-agricoles de l'industrie sucrière, ainsi que de leurs enfants.

Ministère de la Santé

Sous cet important ministère, il y a le Trust Fund for Specialised Medical Care, qui chapeaute le Cardiac centre et dont l'ancienne directrice, Vijaya Sumputh, a fait l'objet d'une polémique en raison de sa rémunération mirobolante. Cela, à la suite de révélations du ministre de la Santé d'alors, le Dr Anwar Husnoo, à l'effet que la principale concernée obtenait un salaire mensuel de Rs 323 200.C'était le 28 mars 2017. Un Fact-Finding Committee avait été institué par la suite. L'actuel titulaire du poste gagne Rs113 000 par mois.

Ministère des Arts

Des centres culturels, des Speaking unions, des Trust funds, et une bonne dizaine d'autres organes... Le ministère des Arts et du patrimoine culturel est, visiblement, l'un des ministères chapeautant un nombre élevé de différents organismes. En effet, hormis ceux dédiés aux langues, aux différentes cultures, et au patrimoine mondial, il y a aussi les archives nationales, le Film Classification Board, la Mauritius Film Development Corporation, la Mauritius Society of Authors, le National Heritage Fund, la librairie nationale, le Conservatoire national de musique François Mitterand, le President's Fund for Creative Writing et le centre Ramayana. Sans compter le Mauritius Musuems' Council, qui était sous les feux des projecteurs l'année dernière à la suite de la nomination comme président de Somduth Dulthumun, ancien président de la Mauritius Sanathan Dharma Temples Federation.

Ministère des Infrastructures nationales

Ce nouveau ministère, qui a vu le jour après les dernières élections générales en 2019, compte au moins six organismes dotés d'un conseil, à savoir la Road Development Authority, présidée par Louis Joël Yves Jose Patron, le Construction Industry Development Board ayant comme directeur Ram Bahadoor, qui est rémunéré Rs 101 000 par mois, le Professional Architects Council, The Council of Registered Professional Engineers of Mauritius, le Professional Quantity Surveyors Council et le Building control advisory council.

Ministère des Technologies de l'information

Pas moins de cinq organes figurent sous ce minitère : l'Information and Communication Technology Appeal Tribunal, la Mauritius Post Limited, le Mauritius Research and Innovation Council, la Mauritius Telecom, le National Computer Board et la State Informatics Limited.

Ministère de la Jeunesse

Ce ministère compte cinq organes avec leurs boards respectifs, à savoir le Mauritius Sports Council, le National Youth Council, le Trust Fund for Excellence in Sports, la Commission nationale du sport féminin et le Club Maurice Co. Ltd.

Ces ministères n'ayant que quelques boards : Ministère du Commerce et de la protection des consommateurs. Deux organes tombent sous ce ministère: la State Trading Corporation et la Competition Commission.

Ministère de l'Economie bleue

Rien qu'un organe tombant sous ce ministère et c'est le Mauritius Oceanography Institute dont la directrice, Ruby Moothien-Pillay reçoit un salaire de Rs 119 000.