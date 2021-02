Ile Maurice: Le trio Appanna/Bonomally/Poonyth intéresse la MCIT

Leurs noms reviennent sur le tapis. Bo Digital Ltd de Deepak Bonomally et AV Techno World de Vinay Appanna avaient fait sourciller lorsque le scandale d'achats d'urgence de médicaments et d'équipements pendant le confinement avait éclaté au Parlement le 7 juillet.

À eux seuls, ils avaient décroché des contrats, qui s'élèvent à pas moins de Rs 400 millions. Aujourd'hui, ces deux compagnies, ainsi que leurs actionnaires, sont au centre de l'enquête judiciaire sur la cause de la mort de Soopramanien Kistnen.

Pourquoi ? D'après des courriels échangés entre Yogida Sawmynaden et Soopramanien Kistnen le 14 avril 2020 et produits au tribunal de Moka, l'ex-agent du Mouvement socialiste militant (MSM) avait négocié avec le ministre pour que son entreprise obtienne un contrat. Celui de fournir 236 000 tests kits pour le Covid19. Sauf qu'au final, c'est Vinay Appanna, beau-frère du directeur général de la State Trading Corporation (STC), Jonathan Ramasamy, qui a décroché le contrat. Quelques semaines plus tard, soit le 6 mai, Soopramanien Kistnen a essuyé un nouveau revers.

Cette fois, au profit de l'épouse de Vinay Appanna pour un appel d'offres pour le nettoyage et la désinfection de la STC. Ces deux incidents majeurs auraient contribué à la dégradation des relations entre Yogida Sawmynaden et Soopramanien Kistnen.

Par ailleurs, un nom est commun à Bo Digital Ltd et AV Techno World : celui d'Ashvind Kumar Poonyth, qui agit comme secrétaire pour les deux sociétés. Quant à Selvie Appanna, Reena Appanna Ramasamy, et Keshwaree Chowbay Poonyth, épouses respectives de Vinay Appanna, de Jonathan Ramasamy et d'Ashvind Poonyth, elles sont actionnaires, comme l'atteste l'organigramme publié dans l'express en juillet 2020 (photo). Lors de son audition, le constable Norbert Manoovaloo a confirmé que le couple Poonyth a été interrogé le mercredi 3 février par la Major Crime Investigation Team (MCIT) dans le cadre de son enquête sur la mort de Soopramanien Kistnen, sans pour autant entrer dans les détails.

Autre fait notable : parmi les 12 entreprises dans le collimateur des enquêteurs de la MCIT, la majorité est enregistrée à l'adresse suivante: 7, La Louise Lane, Quatre-Bornes, soit l'adresse où se trouve le bureau de Vinay Appanna. Plusieurs témoins ont déclaré sous serment au tribunal de Moka que Soopramanien Kistnen devait rencontrer le même Vinay Appanna, ainsi que Deepak Bonomally le 16 octobre fatidique.

C'est également à La Louise que Soopramanien Kistnen s'est rendu ce jour-là avant qu'il ne soit retrouvé partiellement calciné dans un champ de cannes à Telfair, Moka. Vu que les caméras de Safe City ont mystérieusement arrêté de fonctionner là-bas, il n'a pas été possible, pour l'instant, de confirmer si le défunt a pu rencontrer ces deux personnes. Malgré tout, face à ces éléments troublants, le constable Norbert Manoovaloo a confirmé au tribunal de Moka, hier, que Vinay Appanna et Deepak Bonomally intéressent les enquêteurs et que tous deux seront interrogés dans les prochains jours.

L'énigme Neeta Nuckchhed

Pourquoi le nom de Neeta Nuckchhed est-il cité avec insistance par Me Roshi Bhadain devant le tribunal de Moka ? Elle est la directrice générale de la compagnie Neeteeselec Ltd, qui compte comme autres actionnaires Selvie Appanna et Reena Appanna Ramasamy. Selon Me Bhadain, Neeta Nuckchhed serait une «proche» de Yogida Sawmynaden. Ce qui intrigue, c'est que deux semaines à peine après la création de Neeteeselec Ltd, en plein confinement, cette compagnie a décroché un contrat de nettoyage de 14 501 carrés auprès de la STC. Un contrat que, d'après des échanges de méls en possession de l'express, Soopramanien Kistnen convoitait après avoir été en contact avec le ministre Yogida Sawmynaden.

La compagnie de l'exagent du MSM avait proposé Rs 39 par mètre carré alors que Neeteeselec Ltd avait soumis une offre de Rs 8,30 le mètre carré. Ce qui intrigue, c'est que Nassoorlakhan Joomun, un des confidents de Soopramanien Kistnen, a fait comprendre à la Cour que ce serait à la demande du ministre Sawmynaden que Soopramanien Kistnen avait fait l'offre la plus élevée. Le but était de s'assurer que la société de Neeta Nuckchhed remporte le contrat. Selon le constable Norbert Manoovaloo, la principale concernée a déjà été interrogée par l'équipe de la MCIT. D'ailleurs lors de son interrogatoire, cette dernière s'est présentée comme l'amie d'enfance de Yogida Sawmynaden.