Algérie: Sakiet Sidi Youcef - Des évènements qui ont scellé les liens de fraternité entre les deux peuples

Alger — Les massacres de Sekiet Sidi Youssef commis par les forces coloniales françaises en 1958, au cours desquels près de 80 civils algériens et tunisiens, dont des femmes et des enfants, ont péri, auront scellé à tout jamais les liens de fraternité et de solidarité active entre les peuples algérien et tunisien, qui partagent avec les autres peuples maghrébins la communauté de destin.

C'est dans cet esprit de solidarité active qu'une caravane médicale composée de moyens de lutte contre la Covid-19 à destination de la ville de Sakiet Sidi Youcef en Tunisie a démarré samedi à partir d'Alger, dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de ces massacres.

Sur décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 11 tonnes de médicaments et moyens de lutte contre la pandémie de Covid-19 ont été acheminés vers la ville de Sakiet Sidi Youcef.

A travers ce geste de solidarité, l'Algérie exprime sa volonté de "rester toujours fidèle au peuple tunisien frère", a affirmé à cette occasion le secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelhak Saihi.

M.Al-Fayedh a considéré que la région de Sakiet Sidi Youcef et la bande frontalière algéro-tunisienne "seront l'une des plus importantes étapes de la mise en place de cette stratégie dans le but de développer la région et d'assurer la sécurité et la stabilité des deux peuples".

En recevant en février 2020 son homologue tunisien Kaïs Saïed, le président Abdelmadjid Tebboune avait réaffirmé que l'Algérie était prête à apporter toute son aide à la Tunisie qui traverse une conjoncture difficile, tant au plan financier qu'économique", faisant part de la décision de "dépôt de 150 millions USD dans la Banque centrale tunisienne et la poursuite des facilitations de paiement de l'approvisionnement en gaz et hydrocarbures".

Le président Tebboune s'était félicité, en outre, de la convergence de vues "totale et absolue" entre l'Algérie et la Tunisie "sur tous les plans", y compris sur les questions régionales et internationales, à leur tête le dossier libyen.

L'Algérie et la Tunisie sont liées depuis 2008 par un accord commercial préférentiel. Depuis la signature de cet accord et l'adhésion de l'Algérie à la Grande zone arabe de libre échange en janvier 2009, les échanges commerciaux entre les deux pays ont enregistré une augmentation substantielle.

Quant aux importations provenant de la Tunisie, qui ont avoisiné les 400 millions de dollars (en hausse de 3,7 % par rapport à 2018), elles comprennent, entre autres, des produits agroalimentaires, des équipements industriels, du textile et de l'habillement.

Les investissements communs ont également connu une croissance soutenue notamment dans le secteur énergétique, avec une série d'accords signés pour le renforcement du partenariat énergétique.

Ces accords portent notamment sur l'augmentation de la capacité d'interconnexion électrique, l'augmentation de la quantité de GPL (Gaz de pétale Liquéfié) exportée vers la Tunisie et l'approvisionnement des régions frontalières en gaz algérien.

La coopération énergétique s'est, en outre, élargie aux activités de prospection et de production des hydrocarbures entre la société nationale Sonatrach et l'Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP).

Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la contrebande, les deux pays entretiennent une étroite collaboration, notamment au niveau des zones frontalières.

Les bombardements aériens de Sakiet Sidi Youcef, qui avaient fait 79 morts, dont 20 écoliers et 11 femmes, ont apporté à la Guerre de Libération nationale le soutien de l'opinion internationale qui avait condamné unanimement le colonialisme français en Afrique du Nord.

La France coloniale a tenté de justifier son crime par la poursuite des unités de l'Armée de libération nationale (ALN) sur le territoire tunisien, mais ces faux prétextes ont rapidement révélé leur caractère mensonger lorsque les médias internationaux ont dévoilé la vérité sur l'agression barbare de l'armée française" sur des civils, note Athmane Menadi, enseignant à l'université de Souk Ahras.

"Loin de briser par la terreur les liens de fraternité des deux peuples voisins, les bombardements français de Sakiet Sidi Youcef ont cimenté davantage leur solidarité", affirme-t-il.