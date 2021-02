Algérie: Tamanrasset - Remise de 71 titres d'exploitation aurifère artisanale à des micro-entreprises

Tamanrasset — Une opération d'attribution de 71 autorisations d'exploitation aurifère artisanale a été entamée dimanche à Tamanrasset, en présence d'une délégation ministérielle.

La cérémonie de remise des autorisations s'est déroulée au siège de la wilaya en présence du ministre des Mines, Mohamed Arkab, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, et du ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement chargé de l'Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh.

M.Arkab a mis aussi en avant le rôle attendu des micro-entreprises dans le domaine de l'exploitation aurifère artisanale en matière de génération d'emplois et d'impulsion d'une nouvelle dynamique à l'économie nationale, tout en évoquant la nouvelle stratégie de l'Etat visant le développement de l'exploitation minière, dont les gisements aurifères.

"Les jeunes ont ainsi l'opportunité d'exercer une activité vitale, dans un cadre organisé, réglementé et transparent, permettant de contribuer à la création de richesses et de plus-value économique, la génération d'emplois et la préservation des richesses nationale importantes, dont l'or, du pillage et de l'orpaillage illicite", a ajouté le ministre.

Les autres étapes concernent la sélection des jeunes habilités à exercer l'activité ainsi que la mise en place des structures chargées d'acheter l'or brut extrait par les micro-entreprises.

Tout en signalant que l'attribution des autorisations d'exploitation minière artisanale constituait la dernière phase du projet, M. Arkab a estimé qu'il appartenait maintenant aux micro-entreprises de "s'imposer sur le terrain et de démontrer leur aptitude à l'exercice de cette activité minière, avec l'appui de l'ANAM et une formation sur les modes d'exploitation, notamment les aspects liés au volet sanitaire et à la protection des personnes et de l'Environnement".

De son côté, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, a affirmé "entrer aujourd'hui dans la phase de l'Algérie nouvelle où l'opportunité est donnée aux jeunes d'exploiter les richesses du pays de manière légale, au service de l'économie nationale".

Il a mis l'accent particulièrement sur la nécessité pour les micro-entreprises opérant dans l'exploitation aurifère artisanale de respecter l'environnement et d'éviter les risques pouvant peser sur ce dernier durant leurs activités.

Lors de cette visite de travail, la délégation ministérielle a également donné le départ d'une caravane de solidarité acheminant quarante chauffe-eaux solaires vers des zones d'ombre.

La délégation poursuit sa visite par le lancement d'un programme de formation au profit de gérants de micro-entreprises d'exploitation aurifère artisanale.