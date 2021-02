Algérie: Nécessité d'inclure les sites historiques dans les circuits touristiques

Mostaganem — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a insisté, dimanche à Mostaganem, sur la nécessité d'introduire dans les circuits touristiques, les sites historiques du pays, en particulier les lieux chargés d'histoire de la Glorieuse Guerre de libération nationale.

"Tous les circuits touristiques élaborés à l'avenir devront inclure des sites historiques, notamment ceux de la Révolution de Novembre", a souligné M. Hamidou, qui a animé un point de presse à l'issue de sa visite du site historique "camp des carrières" dans la commune de Sidi Ali.

"De tels sites historiques témoins des sacrifices consentis par nos ancêtres et nos aïeux pour la liberté et l'indépendance devront constituer une destination pour nos enfants et autres visiteurs", a-t-il déclaré.

A l'occasion, le ministre a mis l'accent sur la promotion de ces monuments historiques dans le cadre de la "destination touristique Algérie", de même que d'autres atouts tels que le tourisme religieux, forestier et culturel, en plus de la mise en place de mesures incitatives pour améliorer la qualité des services et encourager le tourisme intérieur.

M.Hamidou a souligné que ces monuments représentent une valeur ajoutée à l'héritage historique et civilisationnel qui a préservé la personnalité algérienne, annonçant de nouveaux mécanismes pour soutenir l'artisanat et les métiers et améliorer le travail familial des femmes aux foyers et de la femme rurale.

Le ministre a également visité le site religieux du mausolée de Sidi Lakhdar Benkhelouf et inspecté le projet d'un village touristique aux normes environnementales en cours de réalisation dans la zone d'expansion touristique (ZET) de Cap Ivy dans la commune de Benabdelmalek Ramdane.

Il a aussi écouté les préoccupations d'artisans qui l'attendaient dans la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya, valorisant leur rôle dans la fourniture de moyens de prévention contre la pandémie de Covid-19.