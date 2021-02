Algérie: Soutien de la cause palestinienne - La participation de la société civile mise en exergue

Sidi Bel-Abbes — Le coordinateur général du Comité algérien populaire de soutien au peuple palestinien, Mohamed Tahar Dlimi a mis en exergue, samedi à Sidi Bel-Abbès, l'importance de la participation de la société civile au renforcement des efforts de soutien à la cause palestinienne.

Présidant une rencontre de consultation avec les associations, M Dlimi a appelé toutes les couches de la société dont les journalistes et les intellectuels à adhérer à ce comité au niveau national et de wilaya, en vue de renforcer les efforts déployés pour soutenir la question palestinienne et le peuple palestinien.

Dans le même ordre d'idées, il a évoqué l'embargo et le blocus imposés au peuple palestinien et les conditions de santé causées par la pandémie de Covid-19, ce qui nécessite un renforcement des efforts en impliquant divers acteurs pour apporter aide et soutien au peuple palestinien.

Cette rencontre de consultation a donné lieu à plusieurs interventions d'universitaires chercheurs et de représentants de la société civile, outre la présentation du rôle et des efforts de l'Algérie dans son soutien à la cause palestinienne et l'installation d'un comité de wilaya de Sidi Bel Abbès du Comité algérien populaire de soutien au peuple palestinien.