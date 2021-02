Ile Maurice: Manoovaloo confirme que Kistnen était le pivot de toutes les transactions

C'est à travers des documents produits en cour et portant sur des échanges de méls émanant de la messagerie de Soopramanien Kistnen que Me Roshi Bhadain a tenu à démontrer le fonctionnement d'un système qu'il a qualifié de «mafieux» et à quatre niveaux dans l'octroi des contrats entre le gouvernement et certaines compagnies.

C'est par la bouche du constable Norbert Manoovaloo de la Major Crime Investigation Team (MCIT) que le nom de Sailesh Matooreah a été cité comme celui qui a adressé un mél à Rainbow Construction de Soopramanien Kisten pour la fourniture de 256 000 Covid-19 tests kits. Toutefois, à travers d'autres documents, le constable Manoovaloo (photo) a confirmé que Soopramanien Kistnen agissait comme intermédiaire dans le cadre de la fourniture des équipements médicaux.

Quatre lots de mèls ont été produits au tribunal de Moka hier: Dans un mél, un dénommé Shailesh Matooreah de Global Network en Afrique du Sud, a envoyé un courriel à Rainbow Construction par rapport à la fourniture de 256 000 Covid-19 tests kits.

Yogida Sawmynaden, ministre du Commerce s'est également adressé à Rainbow Construction Limited et dans ce mél en date du 14 avril 2020, soit durant la période de confinement, le ministre demandait plus de détails sur ces équipements médicaux. Le même jour, la réponse de Shailesh Matooreah est tombée : il voulait être le distributeur exclusif de 800 000 tests kits.

Le 15 avril 2020: un autre courriel de Shailesh Matooreah a été envoyé au ministère de la Santé. Il devait même communiquer avec le ministre Kailesh Jagutpal, affirmant que ces équipements de dépistage du Covid-19 donnent un résultat en 15 minutes.

Le 25 avril 2020: Shailesh Matooreah a envoyé un mél au Private Office du Premier ministre. «Dear Mr Pravind,... we have ability to provide kits... ». Dix minutes plus tard, il envoyait un mél à Soopramanien Kistnen pour l'informer de ladite communication avec Pravind Jugnauth en ces termes: «FYI (NDlR : For your information), I have sent to PM.»

A une question de Me Roshi Bhadain, le constable Jean Marie Norbert Manoovaloo a confirmé que Shailesh Matooreah informait le défunt agent du MSM de chaque communication.

Le 22 avril 2020 : un autre courriel est adressé au Private Office du Premier ministre.

Le même jour, Soopramanien Kistnen est mis au courant de cet échange et le nom de Sanjeeven Permal fait alors surface. A ce stade de l'audience, Me Badhain a demandé au constable Manooveloo si le défunt agent du MSM agissait comme un pivot entre le Premier ministre, Yogida Sawmynaden et Sanjeeven Permal dans le cadre de ces allocations de contrat. A ce stade de l'audience, le policier n'a pas répondu.

Le 22 mai 2020 à 10h12 : l'étude notariale de Wenda Sawmynaden envoie un mél à Rainbow Construction Ltd: «Dear Sir, please find attached... consideration to transfer of shares in relation to Shark Construction.»

Dans un autre mél, il y a aussi un format envoyé par Yogida Sawmynaden à Soopramanien Kistnen, qui devait prendre contact avec l'IVTB : «Dear Senior Chief Executive... » L'un des mèls fait état d'une «sollicitation pour obtenir un contrat de nettoyage» pour la compagnie Final Cleaning Ltd de Soopramanien Kistnen et c'est le ministre Sawmynaden qui rédige le format non complété pour que le défunt agent du MSM remplisse les mots manquants et adresse un mél en ce sens au ministère de l'Education.

28 octobre 2019: Prakash Maunthrooa écrit à Soopramanien Kistnen de Rainbow Construction Ltd à propos de données électorales : «Please click the link... »

A ce stade de l'audience, Me Bhadain a voulu savoir quel était le lien entre Yogida Sawmynaden, la victime et Prakash Maunthrooa. Le constable Manoovaloo n'a pu lui répondre.

L'un des courriels fait aussi état de la transaction d'un projet hôtelier à Pomponette où il est question d'une somme de Rs 5 millions qui aurait été perçue par le défunt agent du MSM. Un autre mél est une communication entre Soopramanien Kistnen et une dénommée Miranda Mayer et Rocky Boodhoo et dans lequel la somme de Rs 4.5 millions est mentionnée.

Une affaire complexe

Miranda Meyer à Kistnen: «I have opened a new account... once the money is in your account, meaning you have been paid, you can pay my account in Mauritius. So, you can say you refunded me as there is no tax.» Pour Me Bhadain, cela indique qu'un scheme a été mis sur place.

Une fois ces documents produits, Me Bhadain a dénoncé ce qu'il considère «un système mafieux» et demandé au constable Manoovaloo combien d'investigations sont faites sur des assassinats connectés à un volet financier. Le constable de la MCIT devait répondre que c'est la toute première fois que l'unité dans laquelle il évolue «traite une affaire aussi complexe et ayant trait à des ramifications financières et frauduleuses. Je vais parler à mes supérieurs pour solliciter l'aide d'autres agences spécialisées dans le finance, la corruption et demander à l'ICAC d'enquêter en parallèle sur toute cette affaire.»

Lors de l'audience, Me Bhadain a déclaré qu'à ses yeux, il est clair qu'il existe «un système mafieux à quatre niveaux.» Sont concernés en premier lieu les «people with power at top level». En deuxième lieu, poursuit l'homme de loi, des hommes d'affaires, qui décrochent des contrats à des prix très élevés. Puis, des agents politiques, qui ont travaillé lors des élections générales et qui agissent comme des facilitateurs dans l'octroi des contrats. Et, finalement, il y a des hommes dont les services sont retenus pour «assassiner ceux dont les efforts n'ont pas été reconnus et qui menaçaient de tout divulguer». Ce qui, semble-t-il, a été le cas de la victime Soopramanien Kistnen.

Me Bhadain a, en outre, déploré l›opération «des mafieux» à travers des courriels. Le constable Jean Marie Norbert Manoovalloo a, par la suite confirmé, que les mèls portent sur une transaction ayant trait à l'octroi du contrat des Rapid test kits, et que Soopramanien Kistnen agissait comme intermédiaire entre les compagnies concernées, le ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden, et le Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Un autre mél a été présenté en Cour hier et dans lequel Soopramanien Kistnen a écrit à Miranda Meyer. Dans cet envoi, le défunt agent du MSM a présenté ses excuses à cette dernière car il pensait que le virement n'avait pas été fait alors qu'en réalité, il a perçu plusieurs paiements d'un montant de Rs 1 million.

Le dernier courriel échangé entre Rocky Boodhoo et Miranda Meyer dit ceci : «They have recommended him (NDlR Kistnen). Please, please can you pay him so that we don't have any problem. He is very close to the PM and Yogida Sawmynaden..»

La liste des témoins a été modifiée par Me Azam Neerooa, le représentant du directeur des poursuites publiques. Le nom des personnes ci-dessous figurent sur la liste soumise la veille par le constable Manoovaloo comme étant des directeurs de compagnies citées : Keshwaree Poonyth, Ashwind Kumar Poonyth, Neeta Nuckchhed, une hôtesse d'Air Mauritius, Vinay Appanah, Deepak Bonomally, Parsooramen Arian alias Sivom, Kenny Melvin Joyce Bibi.

Atmanand Crushna, fidèle garde du corps du ministre Yogida Sawmynaden assigné comme témoin dans l'affaire Kistnen

Le 1ier février, Me Azam Neeroa le représentant du bureau du DPP a assigné comme témoin, Atmanand Crushna, le garde du corps du ministre Yogida Sawmynaden, plus connu comme Aatish Crushna. Cet élement de la Very Important Security Unit (VIPSU), rattaché à Yogida Sawmynaden, a été cité lors du meeting des Avengers à La Louise, le dimanche 31 janvier. Dans une bande sonore diffusée par Me Rama Valayden, des allégations ont été faites contre lui, l'impliquant dans une affaire de complot auprès de la Central Criminal Investigation Division. On y entend quelqu'un raconter comment il aurait été emmené au quartier général de la police où on aurait essayé de lui faire avouer que c'est lui qui a touché l'argent destiné officiellement à Simla Kistnen, censé être la Constituency Clerk de Yogida Sawmynaden. Des promesses d'argent et de contrats lui auraient été faites en retour.

Selon des sources concordantes, Aatish Crushna a rejoint la force policière en 2002. Il a travaillé dans différents postes de police de la Western Division. Il a aussi travaillé à la National Coast Guard et la Special Mobile force, et à un moment, il a fait partie de l'équipe de la Major Crime Investigation Team. En 2014, il a été muté à la VIPSU. Il est alors rattaché au ministre Sawmynaden quand ce dernier occupe le maroquin de la Jeunesse et des sports de 2014 à 2017 sous le gouvernement de sir Anerood Jugnauth. Il suit Yogida Sawmynaden quand celui-ci est muté au ministère de la Technologie de l'Information et de la Communication, poste qu'il occupe de janvier 2017 à novembre 2019, sous le gouvernement de Pravind Jugnauth. Apres les élections générales de 2019 qui reconduisent le MSM au pouvoir, Aatmanand Crushna reste aux côtés de Yogida Sawmynaden, qui est alors nommé ministre du Commerce.