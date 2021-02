Ile Maurice: Mobilisation du MSM - Le soleil et les «gran dimounn»

Le MSM avait rameuté ses troupes au Sun Trust, hier. Les bus étaient nombreux, la foule pas vraiment celle des grands jours. Parmi: les «gran dimounn». Qui constituent décidément la force tranquille du parti soleil...

Que pensez-vous de la démission de Nando Bodha? En face, un regard vide. Celui d'une petite vieille, dans cette foule de retraités déversée par bus entiers devant le Sun Trust. Elle n'est pas au courant que le ministre a quitté son maroquin et sa place au soleil. C'était hier, à l'occasion d'un comité central «élargi» du MSM, diffusé sur grand écran au rez-de-chaussée du Sun Trust, en live du 10e étage.

Il reste encore cinq minutes avant 14 heures. Dans la foule de plus en plus compacte, la dame en sari vert amande aux broderies argentées s'accroche à sa chaise en plastique. Bouger c'est perdre sa précieuse place assise. «Pa kone ki ler pou fini la.» Après quelques minutes, la dame demande : «Ki sa lapartman la sa?» De peur d'avoir mal compris, nous lui demandons de répéter. «Ki sa lapartman la sa?» Elle veut savoir comment s'appelle le lieu où elle se trouve. Quand nous lui disons Sun Trust, nouveau regard vide. On saura juste que c'est la première fois qu'elle y vient. Elle explique seulement qu'elle est de Chemin-Grenier, que le bus a démarré à 11 heures et qu'en route il y a eu beaucoup d'embouteillages.

Quand nous lui apprenons que Nando Bodha a démissionné, réaction: «Linn fini fer so bann zafer, ramass seki li bizin ramasé.» Sa voix est noyée par les hautparleurs qui diffusent le clip Pravin to fort.

Visage fermé de Sandra Mayotte

Le flot de retraités ne tarit pas. À peine relevé par des petits groupes de Young Orange de la circonscription n° 9 Flacq/Bon-Accueil. Plus de place pour bouger le petit orteil. La température estivale est affreusement accentuée par cette foule transpirante qui se frôle et se serre dans ce rez-de-chaussée devenu tout à coup trop petit. «Kot ou pou ale gran, ou pou mars lor dimoun?», demandent des voix énervées à ceux qui veulent sortir respirer.

Les conversations se taisent pour écouter les discours. Pendant que Pravind Jugnauth, le leader du parti, prend la parole, graduellement, c'est un demi-cercle de députées qui se forme autour de lui. Toute la palette des expressions est représentée. Des grands sourires toutes dents dehors de Teena Jutton, au visage fermé de Sandra Mayotte. Son ensemble blanc contraste avec les couleurs affichées par sa collègue. Au dernier rang, derrière les députées, Kavy Ramano, ministre de l'Environnement, ni ne sourit, ni n'applaudit. Quant à ceux riant et applaudissant avec effusion aux traits d'humour du leader, à quel point était-ce spontané?

Peu avant la fin du discours de Pravind Jugnauth, les «grands dimoun» se dirigent déjà vers la sortie. Lor coaltar, place à la démonstration de force. La rue devant le Sun Trust est bloquée sur environ 50 mètres , entre la jonction avec la Cour suprême, jusqu'au magasin de pièces de rechange. Ce bout de rue de Port-Louis devient capitale du MSM le temps du comité central. Personne n'est pressé de partir. Les agents, les Constituency Clerks, le lord maire Mahfooz Moussa Cadersaib, le maire de Curepipe Hans Marguerite, les nominés se tapent dans le dos. Évoquent déjà le 1er Mai. «Nou pann vinn ekout sityasion politik. Kouma Bodha koumsa, komié inn ale? Sa pié ki apel MSM la, nou so bann rasinn nou.» Une autre voix répond: «Ki mo pou vote? Mo pou vot sa mem. Mo gagnan mwa.» Avec référence à la pension de vieillesse.

L'express out

Deux collègues entrés dans la salle d'où Pravind Jugnauth s'est adressé à ses partisans hier, se sont vus indiqué la porte. D'abord, c'est un photographe qui s'est fait mettre à la porte. Suivi d'un collègue, interrompu alors qu'il filmait les discours en direct. A peine quelques minutes plus tôt, Oliver Thomas, nouvelle recrue du MSM l'avait salué, avant d'indiquer la présence de ce représentant de l'express. Il s'est aussi fait expulsé. L'un de nos confrères de Top FM s'est entendu dire que, « inn gagn lord pou pa less zot rantre ». Par contre la MBC, une chaine de radio privée et des sites d'informations proches du pouvoir n'ont eu aucune difficulté à couvrir cette manifestation.

Quand yogida sawmynaden disparaît des radars...

C'était hier au Sun Trust. Alors que le Pravind Jugnauth prend la parole, derrière lui, celui qui fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines : Yogida Sawmynaden. Fait notable : alors que ses «collègues» applaudissent, sourient, le ministre du Commerce, lui, a le visage fermé, inquiet. Quelques minutes plus tard, il finira même par disparaître, s'étant éclipsé. A l'insu de son plein gré ? La question reste posée...