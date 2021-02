Algérie: Ressources en eau - La SEAAL a conclu des contrats avec 19 micro entreprises soutenues par l'Anade

Alger — La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a procédé, jusqu'au mois de février, à la signature de contrats avec 19 micro entreprises crées dans le cadre de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade, ex Ansej), a indiqué samedi la SEAAL sur sa page Facebook.

"Dans le cadre d'une convention signée avec l'Anade, la SEAAL a procédé à la conclusion de contrats avec 19 micro entreprises conformément à ses normes et son cahier des charges", précise la même source.A ce propos, la SEAAL, a fait savoir que chaque micro entreprise avait deux conventions portant réparation de fuites et réalisation de raccordements.

Pour rappel, la SEAAL et l'Anade avaient signé en mois d'avril 2019, une convention pour encourager l'émergence des micro entreprises à même de les intégrer dans les métiers des ressources en eau dont la maintenance et laréparation des pannes, des fuites et autres. (APS)