Afrique: Le Président de la République félicite les cadres angolais élus aux organes de l'UA

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité, ce samedi, l'Angolaise Josefa Sacko, pour son élection au poste de commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture, le développement rural, l'économie bleue et l'environnement durable.

Dans une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, le chef de l'Etat angolais adresse des félicitations, au nom de l'exécutif angolais et en son propre nom, aux élus Wilson de Almeida Adão et Pascoal António Joaquim.

Le premier a été élu membre du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant et le second membre du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption.

«Nous sommes ravis de savoir que les citoyens nationaux ont mérité une évaluation positive pour leur compétence et leur haute qualité, pour occuper des postes très importants dans des organisations internationales prestigieuses», lit-on dans la note.

Enfin, le Président João Lourenço souhaite aux trois cadres angolais un bon travail et qu'ils exercent leurs nouvelles fonctions avec brio et un grand sens de professionnalisme, afin qu'ils puissent ainsi honorer les qualités des cadres angolais dans les différentes branches du savoir.

Dans une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, le chef de l'Etat angolais adresse des félicitations, au nom de l'exécutif angolais et en son propre nom, aux élus Wilson de Almeida Adão et Pascoal António Joaquim.

Le premier a été élu membre du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant et le second membre du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption.

«Nous sommes ravis de savoir que les citoyens nationaux ont mérité une évaluation positive pour leur compétence et leur haute qualité, pour occuper des postes très importants dans des organisations internationales prestigieuses», lit-on dans la note.

Enfin, le Président João Lourenço souhaite aux trois cadres angolais un bon travail et qu'ils exercent leurs nouvelles fonctions avec brio et un grand sens de professionnalisme, afin qu'ils puissent ainsi honorer les qualités des cadres angolais dans les différentes branches du savoir.