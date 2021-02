Madagascar: Excursion - Des embouteillages asphyxient les périphéries

Une foule immense s'est rassemblée au Magro Tanjombato pour « l'excursion » à Imerinkasinina, samedi. Un embouteillage infernal a bloqué tous les axes vers le sud et sur la RN2.

Une circonstance imprévue. Alors que les excursionnistes se sont retrouvés au Magro Tanjombato, point de rassemblement des partis de l'opposition pour la sortie à Imerinkasinina, samedi, le côté logistique a fait défaut. La régularisation des papiers des transporteurs a entravé la sortie des partisans de l'opposition. Une dizaine de véhicules ont été obligés de retourner au point de départ où de s embouteillages monstres ont commencé à se former. Cette circonstance a gêné la circulation et a entraîné un changement de programme dans les rangs de Miara-manonja.

Des milliers de personnes ont répondu à l'invitation de l'opposition pour cette excursion. Des adultes, des personnes âgées et des enfants se sont regroupés à Tanjombato. Muni d'un badge, d'un sac de repas et d'une bouteille d'eau, Razanakoto, un père de famille âgé de soixante-seize ans a été déposé par le car à la place de Magro. « Des agents de circulation ont exigé quelques papiers au chauffeur. Ils ont dit que la voiture n'avait pas l'autorisation de desservir l'axe vers Ambohimangakely. Ils ont demandé le contrat avec le locataire mais le chauffeur n'a rien présenté. C'était au niveau du rond-point de By-Pass », a-t-il expliqué. Après le départ raté, Razanakoto et sa famille n'ont pu trouver d'autres moyens pour aller jusqu'à Imerinkasinina.

Abandonnées

En même temps, les responsables présents dans l'enceinte de Magro ont commencé à sensibiliser la foule à quitter le lieu. Certains ont décidé de rentrer ou de prendre les transports en commun, mais d'autres, entre autres Razanakoto et sa famille, ont décidé d'aller à pied jusqu'à l'excursion. La distance ne leur pose pas de problème. Ils ont pris un raccourci en traversant la colline d'Ambohimanambola pour parvenir à Ambohiman- gakely.

Au niveau de l'axe Sud d'Antananarivo, la circulation a été fluide samedi matin, mais à partir de 10 heures, de longues files se sont formées et ont bloqué toutes les issues. Les ronds-points et les intersections ont été bouchés. Une situation inhabituelle. « Ankadimbahoaka et ses environs sont des axes connus pour les embouteillages le weekend, mais cette situation est exceptionnelle », se plaint un chauffeur. À Androndrakely, des voitures coupant le moteur ont boudé la digue. La même situation a été observée à Mandroseza, Andoharano- fotsy, Tsimbazaza, Alasora, Ankadindratombo.

Du côté du rond-point d'Ambohimanambola, des passagers sont descendus du car après le contrôle de papiers par la police. La centaine de personnes abandonnées par leur chauffeur ont repris la route à pied. « Nous n'abandonnerons jamais. Notre but c'est d'arriver à Imerinkasinina », témoigne une mère de famille qui accompagne ses deux enfants. La route a été longue pour ces excursionnistes.

Le contrôle effectué par les agents de circulation a été une surprise pour les transporteurs qui ont collaboré avec les organisateurs de l'excursion. Les politiciens du « Miara-manonja » ont dénoncé « des mesures arbitraires » pour le fait que les véhicules ont été recommandés à revenir sur le point de départ. « Nous ne visions pas à faire de discours politique durant cette excursion mais nous ne pouvions pas savoir que de telles mesures seraient prises », note le député Fidèle Razara Piera, faisant allusion au problème de transport. Après des heures de marche, les inscrits pour la plupart sont arrivés sur la colline d'Imerinkasinina vers 14 heures, samedi.