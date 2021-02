Madagascar: Opposition - De l'excursion à l'incitation à l'insurrection

Le pique-nique de samedi à Imerikasina s'est métamorphosé en un meeting politique. Des discours virulents assortis de menaces ouvertes, les leaders du mouvement Miara Manonja veulent durcir le ton et poursuivre leur action dans le centre ville de la capitale.

D'une excursion on n'envoyait pas l'ombre. La sortie récréative annoncée par l'opposition à Imerinkasinina samedi a été un véritable meeting politique. Ils étaient quelques milliers à avoir répondu à l'appel des trois principaux meneurs du mouvement de l'opposition sur les ondes des stations d'obédience Ravalomanana, rassemblées dans Miara-manonja, en l'occurrence les députés Hanitra Razafimanantsoa et Fidèle Razara Pierre ainsi que Vonison Andrainjato et Tabera Randriamantsoa et Ny Rina Randriamasinoro.

Comme il fallait s'y attendre, le rendez-vous servait à seriner ce qu'on entendait quotidiennement sur Miaramanonja. Des critiques acerbes sur le pouvoir et ses actions, des propos qui frisent la diffamation et la diffusion de fausse nouvelle comme l'annonce de la démission du Premier ministre parti se soigner à la Réunion.

Samedi les discours sont montés d'un cran. Les meneurs ont tenu des propos d'une rare violence sinon des menaces ouvertes à l'image de la députée Hanitra Razafimanantsoa qui a carrément mis en garde le préfet d'Antananarivo. Quant au député Fidèle Razara Pierre, il a donné un ultimatum sans délai au gouvernement pour remettre la station Mbs sur les chaînes câblées. Il a par ailleurs annoncé la prise d'une grande décision sur Miara-manonja le 13 février qui serait le départ d'un mouvement dont il n'a pas mentionné la nature.

Après la crise sanitaire sur fond de marasme économique, nos compatriotes ne semblent pas vouloir une nouvelle crise politique.

Extrémisme

Ils n'aspirent qu'à une amélioration de leur vie. Ils ne veulent pas la perdre, ni même la mettre en danger. Leur quotidien est assez difficile comme cela.

Les leaders du mouvement Miara Manonja ne l'entendent pas de cette manière. On sait donc désormais où l'opposition veut en venir. Pour son premier meeting le ton est déjà à l'extrémisme. « On connaît la musique dans ce genre de mouvement. On commence par un meeting pour tâter le terrain. Puis on annonce des actions plus prononcées pour glisser petit à petit vers l'appel à la désobéissance civile et à la mise en place d'un gouvernement insurrectionnel », fait remarquer un observateur politique rompu au mouvement de masse.

Les réactions fusent après cette « excursion politique » de l'opposition.

« L'approche du mouvement Miara Manonja, qui est en fait la démarche du TIM (parti de l'ancien Président Marc Ravalomanana), est mal fondée et mal venue. Quand on perd les élections, on attend les prochaines. On ne descend pas dans la rue. On ne provoque pas les pouvoirs publics. Si le TIM s'attache à une prise du pouvoir antidémocratique, c'est parce qu'il ne s'est pas remis de ses défaites aux élections présidentielles, législatives, communales et sénatoriales. », souligne un chroniqueur de la vie socio-politique. Et d'ajouter: « L'heure est à l'unité. Soyons suffisamment sages et matures pour faire l'économie d'une guerre civile qui n'apportera que drames et désolation. Ce n'est pas une crise politique, superposée à la crise sanitaire, qui va apporter des emplois, des richesses et de la croissance. Il est préférable de se serrer les coudes au lieu de montrer les muscles. »

On attend maintenant la réaction du pouvoir après cette manifestation de l'opposition au cours de laquelle certains propos ont dépassé les bornes pratiques démocratiques.