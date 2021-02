Madagascar: Collection « Tafy lamba » - Sih Rakout rend hommage aux amoureux

Le slogan de Sih Rakout, « Tout n'est que elégance et beauté, luxe et féminité »

Car la mode ne se limite pas à la création mais il s'accompagne toujours de la culture. Cette collection est née du code vestimentaire de la région d'Imerina, façonnée à la Sih Rakout qui a donné son nom « Tafy Lamba ».

Septième collection de Sih Rakout, « Tafy lamba » rend hommage aux amoureux. À quelques jours de la Saint-Valentin, la styliste répond à la demande de ses consommateurs en créant quinze habits assortis pour couple, soit trente pièces complètent cette première collection de la saison 2021. Des pièces uniques à l'affût de la tendance toujours conjuguée avec la particularité des matières made in Madagascar. Cette fois encore, Sih Rakout privilégie le lamba landy dans la haute couture qu'elle vient de dévoiler aujourd'hui même à la maison d'art à Antaninandro.

« De nos jours, chacun a sa manière de porter son « lamba » (châle en soie) et celui-ci a évolué avec le temps et la civilisation », relate-t-elle. « Cette collection met l'accent sur la simplicité des coupes, le mélange des couleurs et l'utilisation des tissus en soie. Cela, ajouté à chaque fois à des broderies ethniques faits à la main ». Si le lamba est habituellement porté par la gente féminine, la nouvelle collection permet également à ces messieurs de s'en parer. D'autant plus que « le code vestimentaire traditionnel malgache est un peu oublié après l'arrivée des modes étrangères sur l'île. Créatrice, je m'engage toujours à promouvoir l'identité malgache dans mon travail. Valoriser les compétences malgaches est l'une de mes priorités », souligne-t-elle.

Engagée, Sih Rakout définit ses créations comme étant une « mode politique à dimension sociale ». Un mélange incongru aux oreilles pourtant son but est de sensibiliser le plus grand nombre, au travers de ses créations, aux problèmes quotidiens d'un pays en développement tel que Madagascar. « Je me réfère à tout ce qui est événement socio -politique et économique de mon pays tel que la protection de l'environnement, l'extrême pauvreté, l'analphabétisme, la sous-alimentation, la dilapidation des ressources naturelles, la corruption, la faiblesse des systèmes éducatifs et de santé... », ajoute-t- elle. Par ailleurs, à chaque collection, elle donne un nom référant à un événement ou à une cause ayant trait aux problèmes ou aux solutions, si existantes, qui concernent la société Malgache.