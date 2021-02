Madagascar: Cross-country / Championnats de Madagascar / Ralisinirina et Mampitraotse gardent leur titre

Mampitraotse a distancé ses adversaires tout au long du parcours.

Comme en 2020, les deux athlètes ont validé leur ticket pour le sommet continental à Lomé, Togo prévu les 6 et 7 mars.

Les titres ne changent pas de mains. Marthe Ralisinirina et Mampitraotse ont confirmé leur statut aux championnats de Madagascar de cross-country qui se sont déroulés, samedi, à Tsiroanomandidy.

Sur la voie royale. Mampitraotse vient de signer son troisième sacre d'affilée à Tsiroanomandidy. L'athlète du Cospn Boeny n'a pas réellement d'adversaire et profite du parcours plat et du climat qui est similaire à Mahajanga. Il a bouclé les 10km en 32'06 en effectuant cinq tours du terrain d'aviation et du lycée de Tsiroanomandidy. Aux premiers 400 m, Jean Claude, l'athlète de l'AS Crown d'Antsirabe a mené la course en tête avant que Mampitraotse prenne les rênes.

Au troisième tour, Olivier Patrick essaie de talonner le triple champion de Madagascar mais s'est vite fait distancer. « J'ai lancé la préparation il y a deux mois de cela. Les adversaires sont forts, mais, j'ai bien géré la course. Nous demandons à l'État de nous soutenir vu la situation à laquelle nous avons vécu en 2020 avec la Covid-19. En tant que sociétaire de l'équipe de la police nationale, j'attends une réelle implication de cette dernière », nous a confié l'athlète de 34 ans. Olivier Patrick du Cosfa termine à la deuxième place avec 32'29 et Patrick Rabemanankevitra du Cospn complète le podium en 32'32.

Dans les hostilités féminines, la voie est libre pour Marthe Ralisinirina du 3FB de remporter son deuxième titre après 2020. Les grosses pointures de cette course étaient absentes à Tsiroanomandidy, ce qui a permis à Marthe de réaliser le carton plein car en deux participations au cross-country, elle est revenue avec le titre. Elle a terminé les 10 km en 40'20 sec. Emma Soalalainjanahary du Cospn avec 41'48 fini à la deuxième marche du podium. Elle qui a participé pour la première fois chez les seniors n'a pas démérité. « Je manque encore de préparation et de rythme. Je jongle à la fois les études et les entraînements, mais, je suis satisfaite du résultat pour une grande première », a souligné Emma. Lynah Rasoloheritiana de l'ASJA AC Vakinankaratra occupe la troisième place avec 43'32.

L'équipe de l'AS Crown Antsirabe a remporté le relais mixte homme et la formation du Cospn pour le relais mixte. 170 athlètes ont pris part à cette compétition inaugurale de la saison pour la Fédération malgache d'athlétisme. « Ces champions devront participer aux Championnats d'Afrique à Lomé prévus les 6 et 7 mars. La fiche d'engagement est déjà arrivée, mais, la confédération africaine attend la lettre formelle du gouvernement togolais », a fait savoir, Norolalao Andriamahazo, présidente de la FMA.