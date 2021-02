Madagascar: Showbiz - Les artistes prêts à reprendre du service

Un aperçu du nouvel équipement de Cool Concept.

Presque un an que les artistes n'ont pas pu travailler. Plus enthousiastes que jamais, le premier grand rendez-vous de 2021 s'est tenu au kianjan'ny kanto Mahamasina lors de la présentation de vœux des artistes et des organisateurs d'évènements

Comme chaque année, la rencontre a eu lieu en rassemblant environ cent cinquante personnes, tout en respectant les gestes barrières nécessaires actuels. Les grosses pointures du showbiz malgache se sont retrouvées samedi. Autant d'artistes à l'instar de Jerry Marcoss, Bodo , Ambondrona, Princio, Mahaleo... mais aussi des producteurs et des organisateurs d'évènements.

D'après Rossy, « Cette présentation de vœux est une occasion de refaire un peu le point après une année de soudure particulièrement pour les artistes et acteurs culturels ». Tirant la sonnette d'alarme, lui de réitérer que « Cela fait quasiment douze mois que nous n'avions pas pu travailler. En ce moment, nous attendons impatiemment le top pour pouvoir reprendre nos activités. Nous sommes tous prêts à reprendre la scène ». Une longue année pendant laquelle bon nombre de ses confrères n'ont pas pu subvenir à leurs besoins.

Entre la lutte de longue haleine contre le piratage, l'interdiction de rassemblement, les cabarets moins rentables et le coût excessif des clips et vidéos, leurs activités sont plus que limitées. Toujours Rossy d'avancer que « Déjà, la pandémie est un fléau néfaste pour nous, et à peine les rassemblements permis, voilà que des troubles politiques planent déjà. Je sollicite l'Etat tout comme l'opposition à régler leurs différends de manière démocratique sans forcément en « arriver aux mains », car vue la situation actuelle, une autre crise politique achèverait notre société. Pourquoi ne pas laisser les acteurs dans le monde du divertissement donner de la joie et de la bonne humeur car c'est ce dont tout le monde a besoin.»

Par ailleurs, certains organisateurs se préparent déjà pour reprendre du service et mettre la barre encore plus haut. Comme le cas de Cool Concept events, spécialiste dans l'organisation de conférences d'envergure, il élargit ses activités en s'attaquant aux spectacles. Par ailleurs, son vaste inventaire d'équipement a servi durant la présentation des vœux des artistes.

D'après Tiana Radilisoa, responsable au sein de la boîte, « Après sept ans d'activité dans le milieu, en attendant la reprise, nous nous préparons déjà à apporter notre pierre à l'édifice. » En tant que promoteur de talents et société de production artistique, Cool concept met à disposition son équipement pour les conférences avec ou sans interprétations simultanées à Madagascar, mais aussi pour les évènements à l'instar des concerts, spectacles et expositions. Totems, écrans géants, sonorisation, structures et scènes, estrades modulables, groupe électrogène... Cool concept events réaffirme sa politique de qualité et de toujours semer la graine de la culture de l'excellence à Madagascar en matière d'événement et de production musicale. Toujours dans le but d'apporter un nouveau souffle dans le monde du showbiz malgache en mettant l'innovation au cœur de ses projets.