Madagascar: Infrastructures aéroportuaires - L'aéroport de Nosy Be, doté d'un camion pompier par Ravinala Airports

Ce camion-pompier renforce le dispositif sécuritaire de l'aéroport de Nosy Be Fascene

Le dispositif de sécurité de l'aéroport de Nosy Be Fascene se renforce grâce à une dotation en matériels de Ravinala Airports qui continue son travail de modernisation des aéroports internationaux de Madagascar.

Continuité. Malgré une industrie aérienne quasiment au ralenti pour cause de crise sanitaire, Ravinala Airports continue de travailler pour la modernisation des deux infrastructures aéroportuaires dont il a la charge.

Plus efficace. Le gestionnaire des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be, a remis un camion pompier au Service de Sauvetage de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs (SSLIA) de l'ADEMA à l'aéroport de Nosy Be Fascene. D'une valeur de 1 929 200 000 Ariary, ce camion est destiné à des interventions rapides dans l'aéroport. La présence de ce camion pompier rend ainsi plus efficace la lutte contre les incendies et les actions de sauvetage à réaliser. Il s'agit, en effet, d'un matériel de dernier cri doté d'un système hydraulique spécifique à la lutte contre les incendies. Ce véhicule SSIA est composé d'une pompe à eau Godiva, d'une citerne d'eau de 9000 litres, d'une citerne d'émulseur de 1250 litres et d'un réservoir à poudre de 250 kg.

Sa rapidité permet de réaliser des interventions en moins de 3mn à l'Aéroport de Nosy Be. « Ce camion permet à l'aéroport de Nosy Be de renforcer ses moyens d'intervention en cas de sinistre aérien », a déclaré Patrick Collard, Directeur Général de Ravinala Airports, lors de la cérémonie de remise de ce matériel le 28 janvier dernier. Une cérémonie qui a vu notamment la présence du Maire, du représentant de l'ACM, de la responsable des Aéroports de Région de l'ADEMA, du Commandant de l'Adema et des équipes SSLIA de l'aéroport de Nosy Be.

Convention. Partenaire du développement, Ravinala Airports tient visiblement à appuyer d'autres secteurs. En effet, conformément à la convention qu'il a passée avec le ministère de la Défense Nationale sur l'assistance en opération de recherche et sauvetage dans l'espace maritime dans la zone de l'aéroport international de Nosy Be Fascène, Ravinala Airports a également mis à la disposition du Détachement Marine de Nosy Be une vedette de sauvetage « RESCUE » avec ses équipements. « Le renforcement des équipements du Détachement Marine de Nosy Be, à travers ce nouveau bateau, va aider la branche territoriale du Ministère à Nosy Be dans le cadre de ses missions, notamment dans différentes opérations de sauvetage en mer, suivant les normes de l'Aviation Civile » , a déclaré, à cette occasion le DG de Ravinala Airports. Représentant le MDN, le Général Iavizara Rasolonjatovo a, pour sa part affirmé que « Cette collaboration entre Ravinala Airports et le détachement marine à Nosy Be met l'accent sur l'engagement de chaque partie prenante envers son prochain et sur une volonté commune dans le renforcement des moyens mis en place afin de sauver des vies en cas de sinistre ».

Acteur majeur. Par ailleurs, la caserne des Pompiers de la Commune urbaine de Nosy Be s'est vue dotée de tenues de pompiers par Ravinala Airports, Ce sont 128 pièces composées de vestes, pantalons, polos, sweat sécurité incendie, T-shirts et parka qui ont été remis aux sapeurs pompiers de Nosy Be. Une dotation rendue possible grâce à une collaboration avec l'Association Aviation Sans Frontières, dont le Président a par ailleurs un lien particulier avec la grande île, étant en co- fondateur de l'association « Zébu Sans Frontières »

Selon le Directeur Général de Ravinala Airports : « cette action s'inscrit dans l'engagement citoyen et responsable de Ravinala Airports auprès des municipalités où sont implantées les aéroports dont elle a la gestion ». Rappelons que Ravinala Airports est le gestionnaire de concession des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be. Il regroupe quatre actionnaires d'envergure internationale, à savoir : Meridiam, le Groupe ADP International, Bouygues Bâtiment International et Colas.

Le choix de cet acteur majeur s'est fait suite à un appel d'offres international lancé par l'Etat Malagasy. Le scope d'intervention de cette gestion de concession comprend : l'exploitation, la maintenance, le développement et le financement de ces deux aéroports pour une durée de 28 ans, à compter de décembre 2016. Plus qu'une entreprise, Ravinala Airports est un acteur indispensable du développement économique de Madagascar. L'investissement global de près de 200 Millions d'Euros dotera la Grande Île d'installations et d'infrastructures aéroportuaires aux normes internationales.