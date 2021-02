Cote d'Ivoire: Daloa - Mamadou Touré remet dix fermes avicoles aux jeunes du Haut-Sassandra

Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré, a procédé, le 5 février, à Kramoua dans le département de Daloa, à la remise de 10 fermes aux jeunes du Haut-Sassandra. Ce sont 30 jeunes de cette région qui bénéficient de ce projet pour un coût total de 140 millions de F Cfa.

Cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du Projet d'insertion de 3300 jeunes (Pi-3300) dans le secteur avicole a été l'occasion pour le ministre de réaliser l'une des visions du gouvernement. Celui de contribuer à l'amélioration de la production nationale avicole tout en promouvant l'entrepreneuriat et lutter contre le chômage des jeunes. Il s'agit concrètement de créer 600 entreprises formelles intégrées dans la chaîne de valeur de l'élevage de poulets.

Selon le ministre Mamadou Touré, ces fermes vont générer 30 emplois directs et 30 autres indirects. Il a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreuses actions en faveur des jeunes du Haut-Sassandra. Non sans saluer le succès de la synergie d'action entre son département et le ministère des Ressources animales et Halieutiques, à travers ce projet.

Au nom des bénéficiaires, Serge Amani a reconnu que ces fermes seront d'un apport considérable pour leur épanouissement.

Lancé en 2018, ce projet d'insertion dans l'élevage et la volaille est toujours dans sa phase pilote. Elle couvre les régions telles le Poro, le Gbêkê, le Gontougo, le Sud-Comoé, les Grands ponts, le Kabadougou, le Cavally, le District de Yamoussoukro et le Haut-Sassandra.

Le coût du projet pour cette phase pilote est d'environ 1milliard 200 millions de FCfa et devra permettre la création de 72 petites entreprises avicoles. Chaque région bénéficiera de 14 fermes, 19 kiosques de vente et d'un centre de gestion agréé.

La mise en œuvre de ce projet est l'affaire du ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes à travers l'Agence emploi-Jeunes et du ministère des Ressources animales et Halieutiques, via le Programme d'appui à la production avicole nationale (Papan).