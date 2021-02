Egypte: La sécurité du Golfe arabe est liée à celle de l'Egypte

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé dimanche la particularité des relations entre l'Egypte et le Golfe arabe et assuré que leurs sécurités étaient étroitement liées, ceci étant l'une des constantes de la politique égyptienne.

Lors d'un entretien avec le secrétaire général du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) Nayef Al-Hajraf, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry, M. Al-Sissi a souhaité que les relations entre l'Egypte et le CCG soient développées dans tous les azimuts.

Le chef de l'Etat a souligné les principes de la politique égyptienne qui ont pour objectifs la construction, la coopération et la solidarité arabe dans le cadre du respect mutuel et des intentions sincères de réaliser l'intérêt commun et d'épargner la nation arabe de tous les dangers, a rapporté le porte-parole de la présidence, Bassam Rady.

M. Al-Hajraf a pour sa part valorisé les relations fraternelles entre le CCG et l'Egypte et salué le rôle axial et stratégique du Caire dans la défense de la sécurité nationale arabe et de toutes ses causes.

M. Al-Hajraf a également loué les efforts assidus de l'Egypte pour consolider la sécurité, la stabilité et le développement dans la région.

Le SG du CCG a dit apprécier le souci permanent de l'Egypte de renforcer l'unité et de l'action arabes face aux défis majeurs qu'affronte la région ainsi que son appui aux relations interarabes fondées sur de bonnes intentions et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes.