Egypte: L'Egypte condamne les attaques houthies aux drones piégés contre l'Arabie Saoudite

L'Egypte a condamné dimanche les attaques aux drones piégés menées depuis ce matin par les milices houthies contre l'Arabie Saoudite et interceptées par les forces de la Coalition de soutien à la légitimité au Yémen.

Dans un communiqué du ministre des Affaires étrangères, l'Egypte a dénoncé la poursuite de ces attaques terroristes lâches qui constituent une menace pour la sécurité et la stabilité régionales et une violation du Droit international et humanitaire.

L'Egypte est solidaire de l'Arabie saoudite et la soutient dans les mesures pour répondre à ces actes hostiles et pour défendre sa sécurité, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire.