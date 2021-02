Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec le PM et certains ministres et responsables

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné d'accorder un intérêt aux plus petits détails du projet du développement de la campagne égyptienne, qui vise à changer les conditions de vie de plus de la moitié de la population.

Lors d'une réunion avec le premier ministre Moustafa Madbouly, un nombre de ministres et de responsables concernés, le président a également exigé l'amorce immédiate de la redistribution et ade la rénovation des locaux des services publics dans les villages et les chefs-lieux ciblés qui seront rassemblés dans des entités centrales modernes et intégrés pour regrouper les services dans une même zone géographique et optimiser les bâtiments gouvernementaux et les terrains qui en dépendent.

Le chef de l'Etat a sommé d'étendre le mécanisme de participation sociétale et de durcir les mécanismes d'exécution, de supervision et de coordination entre les différentes autorités du gouvernement dans ce projet pour atteindre la meilleure performance et relever les possibles défis.

La réunion a fait le suivi des détails du projet national du développement des villages de la campagne égyptienne dans toute la république, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Rady.