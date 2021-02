Cote d'Ivoire: Indénie-Djuablin - Kobenan Adjoumani offre pour 480,6 millions F Cfa d'engins roulants aux coopératives agricoles

Le samedi 6 février 2021 à la Préfecture d'Abengourou, à l'est de la Côte d'Ivoire, Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l'agriculture et du développement rural a procédé à la remise de matériels de transport composé de 55 tricycles de 13 camions bennes, à 81 coopératives agricoles et PME de la région de l'Indènié Djuablin.

D'une valeur de 480 625 000 F CFA, cette action est la réalisation d'un projet initié par les producteurs agricoles de la région "Projet de développement des chaînes de valeur dans l'Indénié-Djuablin (PDC-ID)", et cofinancé par Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (Bad), au profit de 10 000 bénéficiaires.

Kobena Kouassi Adjoumani a salué la réalisation d'un projet qui va booster l'activité agricole dans la région. « Avec ce projet, ce sont près de 10 000 personnes, femmes et jeunes notamment, qui bénéficieront de semences améliorées, d'intrants et matériels agricoles, d'unités de transformation et de matériel de transport. Le projet permettra aux acteurs des Chaines de Valeurs d'avoir accès à des marchés rémunérateurs et des crédits bancaires leur garantissant un revenu stable. Le PDC-ID se propose également de développer les aspects relatifs à la commercialisation, à la transformation et de contribuer au développement de véritables plateformes pour les spéculations vivrières où chaque acteur de la chaine de valeurs profitera de l'expertise et de l'expérience des autres afin d'accroitre son activité », a-t-il souligné.

Les bénéficiaires participent à l'acquisition du matériel, à hauteur de 10% pour les tricycles et 20% pour les camions. À ce titre, le ministre Kobenan Adjoumani a salué le fait que les coopératives aient déjà versé la somme de 63 684 400 F CFA. « Cette contribution démontre l'engagement des bénéficiaires à s'impliquer pleinement dans la mise en œuvre du projet et à terme, à assurer leur autonomie financière » a-t-il salué.

Les ministres Pascal Kouakou Abinan, Adom Roger ou encore Grambouté Soiliho, (Directeur de cabinet du ministre du budget et du portefeuille de l'État), cadres de la région, étaient présents à la cérémonie. En sa double qualité de ministre de l'emploi et de la protection sociale et de président de la région de l'Indénié-Djuablin, Pascal Kouakou Abinan s'est réjoui de la remise des engins, tout en exhortant les producteurs à un usage responsable qui déterminera d'autres remises.