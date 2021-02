Cote d'Ivoire: Toulépleu et Guiglo ( Cavally) - Anne Ouloto exhorte la jeunesse à continuer de maintenir un climat de paix

Dernère publication 08/02/2021 à 00:36 min

La présidente du Conseil régional du Cavally, Anne Désirée Ouloto, coordonnateur-Rhdp du Cavally a rendu hommage le vendredi 6 février 2021 à toute la jeunesse du Cavally et en particulier celle de Toulépleu au groupe scolaire 1&2 de cette ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire .

« Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour nos jeunes. Je rends hommage à cette jeunesse de Toulépleu parce qu'elle est magnifique. Et je prends en témoin toute la Côte d'Ivoire pour vous dire merci pour votre sagesse. Parce que le monde entier avait le regard tourné vers le Cavally, et vous leur avez montré qu'ici, vous êtes une jeunesse responsable et ambitieuse qui est à la recherche de la paix et du développement. C'est en cela, je vous mets en compétition face à vos responsabilités. Vous avez promis qu'à Toulépleu, il n'y aura rien et cela a été vraiment un succès pour vous et pour toute la région.», a expliqué la ministre Anne Ouloto. Elle a indiqué que les jeunes du Cavally à commencer par ceux de Toulépleu, auront leurs financements dans les prochains jours.

Bakayoko Moussa, président de la plateforme des jeunes de Toulépleu a dit : « Aujourd'hui n'est pas un discours pour les jeunes, mais tout simplement vous dire merci parce qu'avant, pendant et après les élections présidentielles vous nous aviez soutenus pour que tout ce passe dans la paix. Et aussi les jeunes vous ont compris que la paix est un bien précieux pour nous les jeunes. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement, sans la paix ,il n'y a pas de travail. Or, nous les jeunes du Cavally, nous voulons du travail pour pouvoir subvenir à nos besoins et aux besoins de nos petites familles ».

La ministre Anne Désirée Ouloto a engagé la jeunesse de Toulépleu dans des activités génératrices de revenus dans le secteur agricole. Elle a présenté du matériel agricole qu'elle va offrir à toute la jeunesse tels que les broyeuses , les tricycles, les pulvérisateurs et bien d'autres matériels agricoles.