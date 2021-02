Afrique: Coopération Côte d'Ivoire-Emirats Arabes Unis - La Princesse Qasimi Bodour et la ministre Kandia Camara

La ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle Kandia Kamissoko Camara, a reçu hier, en audience, la Princesse de Shaskar, des Emirats Arabes Unis, Qasimi Bodour, Présidente de l'association internationale des éditeurs et co-fondatrice de la Fondation U'Bumtu. Au menu des échanges, la coopération entre la Côte d'Ivoire et ladite Fondation dont l'idéologie est fondée sur le partage, avec pour slogan : « Je suis, parce que les autres le sont ».

La princesse Qasimi Bodour a profité de cette rencontre de prise de contact pour saluer les efforts consentis par la Côte d'Ivoire, depuis 10 ans, en termes de cohésion sociale, d'éducation et surtout pour son sens de l'hospitalité.

Elle a souligné que cela fait de la Côte d'Ivoire, un modèle du rassemblement et de partage, et l'inscrit au centre de la vision de la Fondation U'Bumtu.

La princesse Qasimi a aussi salué le leadership de la ministre Kandia Camara, dans la conduite des programmes de l'éducation, dans l'espace Ouest africain et francophone.

Kandia Camara, faut-il préciser, est l'actuelle présidente de la Fondation Karanta, et fut par ailleurs présidente de la Conférence des ministres francophones de l'Education nationale (Confemen) et Co-présidente de l'Alliance mondiale de l'Alphabétisation et de l'apprentissage tout au long de la vie.

Pour sa part, la ministre a exprimé sa gratitude à la Princesse pour la considération faite à la Côte d'Ivoire, et a loué ses efforts en termes de rassemblement et d'appuis aux africains à travers la Fondation U'bumtu. Elle a également mis relevé la nécessité d'apporter un appui aux jeunes en difficultés, précisant qu'en la matière, la commune d'Abobo reste une préoccupation du fait du taux de natalité élevé dans cette commune (avoisinant les 300 voire 400 naissances par jour).

Au cours de cette visite, la Princesse était accompagnée du Secrétaire Exécutif de l'Association pour le développement de l'Education en Afrique (ADEA) Albert Nsengiyumva et du Co-fondateur de la Fondation U'bumtu, Touré Mamadou.