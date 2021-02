Cote d'Ivoire: Boundiali - Les populations saluent le bilan de Mariatou Koné à la tête de la mairie

Le samedi 6 février 2021 s'est tenue dans l'enceinte de la mairie de Boundiali, une cérémonie de présentation des vœux du nouvel an et de présentation de bilan. Un bilan salué par les populations bénéficiaires des nombreuses actions de développement de la Maire Mariatou Koné.

En présence du nouveau préfet de la région de la Bagoué, préfet du département de Boundiali, Amani Tiémoko, toutes les couches sociales de la population et les représentants des 9 quartiers et villages se sont succédés au pupitre pour saluer les réalisations de grande envergure de la Maire Mariatou Koné en matière de développement et de cohésion sociale depuis son élection en 2018.

« Nous voulons en ce jour de présentation de vœux, faire un témoignage sur ce qui nous a été donné de constater à Fangayogo, notre quartier depuis que nous avons confié la gestion de la Commune à Mariatou Koné. Le quartier peut se vanter des travaux engagés à l'EPP Bakary Dao, la réfection de la voie qui traverse notre quartier dans le sens hôpital-route de Tengrela, de la remise de matériels de salubrité, beaucoup de nos jeunes ont bénéficié de programmes d'appui. nos enfants reçoivent des kits scolaires et des cadeaux en fin d'année... Grâce à vous et au président Alassane Ouattara, Boundiali retrouve sa place de chef-lieu de région», s'est fortement réjoui le représentant du quartier Fangayogo.

Pareil pour les autres quartiers et villages de Boundiali y compris les fonctionnaires en poste dans la commune, les chefs de village, les religieux, les jeunes, les femmes, les griots. Tous ont témoigné de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La Coopérative des Femmes agricultrice de Boundiali a également bénéficié d'une subvention, a indiqué sa présidente.

En effet, en deux années à la tête de la municipalité, nous pouvons mettre à l'actif de Madame le maire, le bitumage de 10 km de route, la construction du CHR de Boundiali, l'extension du réseau électrique, la construction de 6 écoles primaires, chacune disposant d'une école maternelle, l'inauguration et l'équipement de dernières générations du centre de secours d'urgence de Boundiali, la construction et l'équipement de la Maison des chefs et du foyer des jeunes, l'adduction en eau potable avec le lancement en octobre dernier des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Boundiali et environ (programme « eau pour tous » du gouvernement), sans compter la livraison de 4 châteaux d'eau à motricité solaire dans les différents villages. Pour faire corps avec sa vision de « Boundiali, ville coquette », madame le Maire a doté la mairie d'engins lourds et de tricycles pour la salubrité de la commune.

Pour sa part, la Maire Mariatou Koné a invité ses parents à œuvrer pour des législatives apaisées le 6 mars prochain, avant de prendre l'engagement avec son conseil municipal d'œuvrer dans la dynamique du bien-être de tous : « Ce que nous parvenons à faire, c'est grâce au Président de la République Alassane Ouattara et au Premier Ministre Hamed Bakayoko ».