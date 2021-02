Cote d'Ivoire: Présentation de voeux au Président de la République - Le Chef de l'Etat devant les forces armées

document

"Le Gouvernement s'engage à renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'ensemble des forces"

C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve, membres du grand Commandement des Forces de défense et de sécurité, officiers généraux et officiers supérieurs, à l'occasion de nos traditionnels échanges de vœux. Officiers généraux, officiers supérieurs, Je voudrais vous remercier tout particulièrement pour les vœux chaleureux que le Général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'État-major général des Forces armées de Côte d'Ivoire, a formulés à mon endroit, à ma famille ainsi qu'aux membres du Gouvernement, au nom des Forces de défense et de sécurité. J'ai été particulièrement sensible aux messages de soutien des Forces de défense et de sécurité dans nos efforts de construction d'une Côte d'Ivoire plus forte, dans un climat de paix et de sécurité.

En retour, je forme des vœux de santé, de bonheur, de paix et de prospérité pour chacun des membres des Forces de défense et de sécurité, pour vos familles ainsi que pour tout le personnel civil de la défense et de la sécurité. Officiers généraux, officiers supérieurs, L'année 2020 a été une année difficile et de défis pour notre pays.

Au niveau sanitaire, la pandémie mondiale de Covid-19 a eu des répercussions importantes sur la vie de nos concitoyens. Fort heureusement, la mise en œuvre réussie de plans de riposte sanitaire, économique et social, a permis de juguler les effets de cette crise. Je voudrais ici remercier l'ensemble des Forces de défense et de sécurité pour le rôle important que vous jouiez dans la gestion de cette crise sans précédent.

Sur le plan économique et social et en dépit de la pandémie de Covid19, le Gouvernement a travaillé activement pour renforcer la stabilité macroéconomique et financière, la transformation structurelle de notre économie, le développement des infrastructures, l'accès des populations à l'eau et à l'électricité, la baisse du taux de pauvreté, l'amélioration des indicateurs de bonne gouvernance.

Sur le plan politique, la tenue du scrutin présidentiel, au terme d'un processus de dialogue avec l'opposition politique et la société civile, a permis, en dépit des violences observées dans certaines localités, le renforcement des Institutions de la République. Sur le plan militaire et sécuritaire, notre pays a dû faire face malheureusement, au cours de l'année écoulée, aux violences politiques dans le cadre du scrutin présidentiel ainsi qu'aux attaques terroristes de Kafolo.

Je m'incline, à nouveau, devant la mémoire de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur. Je rends hommage aux quatre Casques bleus ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali (MINUSMA), tués le 13 janvier dernier dans une attaque contre leur convoi à Tombouctou. Je renouvelle toute ma solidarité aux familles de nos valeureux soldats et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ces tristes évènements n'entament en rien notre détermination à renforcer les capacités opérationnelles de nos forces, afin de relever les défis sécuritaires aussi bien internes, qu'aux frontières de notre pays.

Je voudrais, à cet égard, adresser mes vives félicitations au Premier ministre, ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'à l'ensemble du grand Commandement pour leur engagement et leur professionnalisme qui assurent la tranquillité et la paix à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire.

Officiers généraux, officiers supérieurs, Cette rencontre est également le lieu de noter avec vous les acquis importants du plan quadriennal consacré par la Loi de Programmation militaire 2016-2020 et la loi de programmation des Forces de sécurité intérieure 2016-2020, et de redéfinir les priorités qui vont soutenir les futures lois pour la période 2021-2025. Face aux nouveaux défis sécuritaires et leurs caractères multiformes et transnationaux, notre priorité demeure la mise en place d'un outil de défense fort et moderne.

Dans cette perspective, ces nouvelles lois de Programmation militaire seront de nature à mettre à la disposition de nos Forces, les ressources nécessaires pour leur permettre d'assurer leurs missions régaliennes. Pour l'année 2021 particulièrement et pour les années à venir, le Gouvernement s'engage à renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'ensemble des forces militaires et paramilitaires et à améliorer les conditions de vie et de travail des hommes et des femmes qui animent nos outils de défense et de sécurité.

Je puis également vous assurer que les questions résiduelles liées aux décrets portant réorganisation des forces armées de Côte d'Ivoire et celui de la réforme du cadre réglementaire de la Police nationale seront examinées par le Gouvernement au cours de cette année 2021. Concernant la politique de protection, de reconstitution et de valorisation de la faune ainsi que la politique nationale de l'eau, elles continueront de mobiliser nos énergies ; la préservation de l'environnement étant au cœur de la politique gouvernementale. Un effort important sera également consacré au contrôle des eaux sous juridiction nationale et l'espace aérien.

Par ailleurs, les performances enregistrées par le Cours d'études supérieures de défense et la renommée régionale acquise en seulement une année d'existence, devront se poursuivre. Toutes ces actions permettront de renforcer l'image de la Côte d'Ivoire et de lui offrir des Forces plus professionnelles, capables de réagir et de s'adapter à de nouvelles adversités. Officiers généraux, officiers supérieurs,

Les performances exceptionnelles réalisées par notre pays au cours de ses neuf dernières années doivent s'inscrire résolument dans la durée. Je compte sur l'engagement des membres des Forces de défense et de sécurité pour faire preuve du dynamisme nécessaire afin d'assurer un climat de paix et de sécurité indispensable à la construction d'une Côte d'Ivoire de progrès et de solidarité. Je voudrais, pour terminer, vous réitérer au seuil de cette nouvelle année, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux et une bonne et heureuse année 2021 ! Vive la République ! Vive la Côte d'Ivoire Je vous remercie.