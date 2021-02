Algérie: L'instance constitutive du parti "Echaâb Yourid" dénonce les déclarations de Marzouki contre l'Algérie

Tunis — L'instance constitutive du parti tunisien "Echaâb Yourid" a condamné les déclarations attentatoires à l'Algérie, émises par l'ancien président tunisien, Moncef Marzouki, assurant que celles-ci "ne reflètent en aucun cas la position de l'Etat tunisien".

Dans un communiqué publié dimanche, l'instance constitutive du parti "Echaâb Yourid" a "vivement dénoncé et condamné les déclarations récurrentes attentatoires à l'Algérie et à la profondeur des relations tuniso-algériennes".

Les déclarations de Marzouki "ne reflètent en aucun cas la position de l'Etat tunisien, tel qu'exprimée par ses institutions officielles à maintes occasions, ni les sentiments de fraternité et d'amitié du peuple tunisien à l'égard du peuple algérien frère", a souligné la même source.

Dans un communiqué publié, mardi dernier, sur sa page Facebook, le ministère tunisien des Affaires étrangères avait exprimé son "profond étonnement face à la récurrence des déclarations attentatoires à l'Algérie", réitérant son "rejet catégorique de toutes les tentatives désespérées visant à entamer la solidité et la profondeur des liens fraternels et des relations stratégiques entre la Tunisie et l'Algérie."

Le président du mouvement tunisien Ennahdha, Rached Ghannouchi, avait, quant à lui, affirmé, mardi, qu'"il ne tolèrera aucune atteinte à la relation stratégique liant la Tunisie et l'Algérie".

"Notre relation avec l'Algérie est stratégique et à l'avant garde des relations internationales et régionales et nous sommes reconnaissants à nos frères algériens, Etat et peuple, pour avoir été aux côtés des Tunisiens dans les moments difficiles", a-t-il soutenu.