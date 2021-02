Afrique: Election à l'OMC - Ngozi Okonjo bien partie

Sa concurrente pour le dernier round a retiré sa candidature, donnant toutes les chances à la Nigériane d'être la première femme et la première Africaine l'institution.

Des six candidatures initialement enregistrées pour assurer la succession du Brésilien Roberto Azevedo à la tête de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), il n'en reste qu'une : celle de Ngozi Okonjo-Iweala. Sa concurrente, la ministre sud-coréenne du Commerce, a jeté l'éponge la Nigeriane le 05 février dernier.

« Afin d'accélérer la recherche d'un consensus entre les pays membres sur la sélection d'un nouveau directeur général, j'ai décidé de renoncer à ma candidature, en coopération étroite avec les Etats-Unis, notre allié de poids », a précisé le ministre sud-coréen du Commerce dans un communiqué. Du coup, le boulevard est ouvert devant Ngozi Okonjo pour entrer dans l'histoire en tant que première femme à occuper le prestigieux poste et surtout le premier Africain à assumer la fonction.

Alors qu'elle était bien partie pour être élue en octobre dernier, sa candidature a été mise à mal par Donald Trump, alors président des Etats-Unis qui lui préférait la Sud-coréenne. Faut-il le souligner, le directeur général de l'OMC est normalement choisi par consensus. En dépit des grands ensembles comme l'Union européenne et l'Union africaine, la candidature de l'Africaine a souffert du véto des Etats-Unis, laissant le processus dans l'impasse. Les choses pourraient bientôt aller très vite. Ngozi Okonjo-Iweala a d'ailleurs reçu vendredi dernier le « soutien appuyé » des nouveaux dirigeants américains, levant ainsi le précédent véto.

Le 08 juillet 2020, l'enregistrement des candidatures à la tête de l'OMC se bouclait avec six prétendants dont trois en Afrique (Kenya, Egypte et Nigéria). Les trois autres venaient du Mexique, de la Moldavie et de la Corée du Sud. L'Africaine a le profil de l'emploi. C'est une tête bien pleine et bien faite. Elle a fait ses études dans les universités prestigieuses des Etats-Unis : Massachusetts Institute of Technology et Harvard. Ngozi Okonjo-Iweala a consacré 25 ans de sa carrière à la Banque mondiale où elle a été le N° 2 avant de renoncer au poste pour intégrer le gouvernement de son pays.

Elle affirme qu'elle a été approchée pour postuler au poste de directeur général de l'OMC pour la première fois, il y a huit ans. Elle était ministre des Finances au Nigeria. Elle a dû décliner l'offre, attendant le « meilleur moment ».