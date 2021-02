Congo-Kinshasa: IXes Jeux de la Francophonie - La machine est lancée

L'annonce de la prochaine présélection des artistes pour le volet culturel des assises prévues, du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa, a fait l'objet d'une conférence de presse tenue le vendredi 5 février à la bibliothèque de la Délégation Wallonie-Bruxelles, partenaire de l'organisation.

Michel Ngongo, membre du comité d'organisation de la présélection du volet culturel, a présenté les lignes directrices devant conduire au choix des artistes congolais à proposer pour les prochains Jeux de la Francophonie. En effet, il a rappelé que c'est sous deux casquettes que la RDC participe à la manifestation, à savoir qu'il en est d'abord l'hôte et qu'ensuite, comme tous les autres pays francophones, il va y prendre part. Et pour ce faire, Kinshasa se doit, comme eux, de préparer ses représentants.

D'entrée de jeu, comme l'a souligné Michel Ngongo, la RDC va concourir aux épreuves des onze disciplines artistiques retenues dans le cadre des IXes Jeux. Chanson, contes et conteurs, danse de création, danse hip-hop, peinture, sculpture, photographie, jonglerie avec ballon ou freestyle, marionnettes géantes, littérature nouvelle et création numérique sont les différentes activités culturelles pour lesquelles le comité d'organisation des prochaines assises attend des propositions de candidature de l'ensemble du pays. En effet, c'est toute la République et non, seulement Kinshasa qui est concernée, comme il a plu de le rappeler Michel Ngongo. Il a, à cet effet, partagé sa certitude que cela est tout à l'avantage de la RDC : « Nous allons étendre la présélection à l'ensemble du pays pour atteindre le plus d'artistes car plus il y en aura, plus nous avons de chance de trouver les meilleurs ». Pour ce faire, la Délégation Wallonie-Bruxelles, sous la houlette de Kathryn Brahy, devrait donner un coup de pouce au comité d'organisation de la présélection. Ainsi, il pourra s'appuyer sur les partenaires habituels du centre culturel belge regroupés dans le réseau des espaces culturels actifs à travers les provinces, à commencer par ses antennes personnelles, notamment celle de Lubumbashi.

De 17 à 34 ans, âge requis des candidats

Le samedi 6 février 2021, au lendemain de l'annonce de la présélection, s'est tenue une rencontre dans le but de prendre langue avec les artistes des différentes disciplines concernées. Les sensibiliser, communiquer sur la préparation à l'épreuve à venir qui, aux dires de l'organisation se fera selon les princes de présélection du comité international. Pour commencer les candidatures attendues sont celles d'artistes âgés entre 17 et 34 ans, savoir que les IXes Jeux de la Francophonie devant se tenir en 2022, les candidats seront dans la tranche d'âge normalement requise, soit de 18 à 35 ans.

En ce qui concerne les sites retenus pour l'accueil de la rencontre internationale, le chargé des infrastructures, Nestor Mukimba, a rassuré sur le fait qu'ils seront prêts. Tenant compte des deux volets, sportifs et culturels, les IXes Jeux de la Francophonie mettront la ville en ébullition à travers les activités qui seront organisées d'un coin à un autre de la ville, notamment les deux stades Martyrs et Tata Raphael, la place de l'Echanger de Limete, les centres culturels à l'instar de l'Institut français et le Centre Wallonie-Bruxelles, pour ne citer que ceux-là.

Selon le calendrier dévoilé à la conférence de presse, le lancement de la présélection est prévu dans un mois, soit le 6 mars 2021 et prendra fin le 17 avril 2021. Il débutera avec la création numérique et s'achèvera avec la chanson. Le jury, composé de cinq membres dont trois permanents et deux de chaque discipline en présence, publiera les résultats les 26 et 27 avril à la suite des délibérations qui interviendront après une période de récupération prévue du 19 au 24 avril 2021.