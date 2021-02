Afrique: Annulation de la dette africaine - Dakar va bientôt accueillir une conférence internationale

Dans le cadre du programme d'activités de l'Initiative africaine pour l'annulation de la dette africaine (Iada), le coordonnateur du Forum social sénégalais, Mamadou Mignane Diouf, annonce la tenue imminente d'une «Conférence internationale et panafricaine» à Dakar pour davantage porter le plaidoyer pour l'annulation pure et simple de l'encours de la dette publique souveraine bilatérale africaine estimée à 375 000 milliards de FCfa pour relancer la croissance économique des pays du continent durement impactés par la Covid-19.

Mamadou Mignane Diouf, joint au téléphone, rappelle d'abord que l'Initiative africaine pour l'annulation de la dette africaine (Iada) est une plateforme citoyenne initiée par des organisations et des personnalités sénégalaises de toutes obédiences (partis politiques, le parlement, des mouvements et acteurs sociaux citoyens, des artistes, des syndicalistes et journalistes africains) pour adhérer et soutenir l'appel public lancé par le chef de l'État, Macky Sall à tous les Etats africains pour se mettre ensemble et exiger purement et simplement l'annulation totale et sans conditions de la dette publique extérieure africaine.

Un appel repris par « des sommités mondiales dont le souverain pontife, le Secrétaire général de l'Onu, le président français et qui a bien été accueilli par le système financier international ». Aujourd'hui, plus d'une vingtaine de pays d'Afrique et du monde qui ont décidé d'engager le combat en appelant à une mobilisation citoyenne collective des populations africaines et des dirigeants du monde. Dans le cadre de la démarche de l'Iada, il a salué «l'implication spontanée et le soutien inconditionnel» du président Moustapha Niasse qui, «en tant que parlementaire, diplomate et homme d'Etat d'expériences, a contacté tous ses pairs de la Cedeao pour leur faire part de la nécessité d'une jonction avec les initiatives des gouvernements et des sociétés civiles pour une campagne internationale». Il rappelle que «c'est sur son initiative que s'est tenue une conférence virtuelle des chefs de parlement à Abuja en début d'année où il est parvenu à convaincre 14 sur 15 présidents de parlements de l'espace communautaire pour intégrer la démarche de l'Iada».

Aussi, poursuit-il, après le lancement de l'initiative à la chambre de commerce puis la tenue d'une conférence à Diamniadio à laquelle ont pris part beaucoup d'organisations africaines, nous avons tenu le 27 janvier dernier, dans le cadre de la 51e édition du Forum social mondial de Davos en format webinaire qui a pris fin vendredi sous le thème «une année cruciale pour rebâtir la confiance».

Un cadre qui a servi de tribune au Comité d'initiative de l'Initiative pour l'Annulation de la dette Africaine (Iada) co-présidée par le Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) Mody Guiro et l'artiste international et ministre-conseiller Youssou Ndour pour «informer et convier tous les mouvements sociaux du monde de la tenue de la toute prochaine conférence internationale panafricaine à Dakar».

Cette campagne internationale vise à formaliser la campagne de plaidoyer pour l'annulation pure et simple de l'encours de la dette publique souveraine bilatérale africaine estimée à 375 mille milliards de francs Cfa afin qu'elle soit intégralement annulée pour nous permettre de reconstruire notre économie aujourd'hui totalement éclaboussée par la Covid 19».

Il poursuit que «cette conférence qu'on a déjà évoqué avec la diplomatie sénégalaise dans une audience avec la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Mme Me Aïssata Tall Sall, réunira les Etats (Gouvernements et Parlements) africains, le comité du Forum social mondial, le comité des pays du Tiers monde (Cadtm), les mouvements sociaux citoyens et syndicaux dont Mody Guiro est un des principaux responsables, les partis politiques (majorité-opposition et non alignés)».

Dans cette perspective, «Youssou Ndour est en train de rassembler tous les artistes africains qui vont se mobiliser pour créer une chanson de même que Kalidou Kassé, Vieux Diba et autres pour créer un grand tableau pour rallier les artistes plasticiens à cette cause». «On est déjà bien en avance et dans les tous prochains jours, et d'ici trois semaines, nous allons convoquer une conférence de presse pour annoncer officiellement la conférence de Dakar», renchérit-il.

«La demande d'annulation est amplement justifiée et légitime»

Selon Mignane Diouf, dans ce contexte de crise sanitaire, «assurer le service de la dette et relancer en même temps l'économie, réaliser les infrastructures sociales de base (santé, éducation) et assure la souveraineté alimentaire est impossible. Ainsi, il soutient que « la requête d'annulation est amplement justifiée et légitime pour épargner les Etats de troubles sociaux, de faire face aux peuples». C'est pourquoi en lieu et place du prolongement du moratoire décidé par le G20 sur le service de la dette qui est «certes utile», il plaide plutôt sa mutation en «un programme d'annulation de la dette à travers la facilitation des consultations sur l'encours même de la dette bilatérale qui absorbe en moyenne 14% de leurs revenus pour une amélioration quantitative et qualitative des systèmes d'éducation et de santé afin de garantir l'accès universel aux services sociaux de base».

Pour lui, «seule une réduction systématique voire une annulation de l'encours (valeur actuelle nette) de la dette souveraine (créance publique bilatérale et créance commerciale) est à même de relancer la croissance économique des pays très pauvres, les pays africains en particulier, durement éprouvés par la pandémie et rendre les nouveaux investissements possibles et rentables». Par conséquent, il estime que «l'Iada ne ménagera aucun effort pour renforcer la mobilisation de l'opinion publique africaine et internationale autour de l'urgente nécessité de l'annulation totale de la dette africaine».

Les mouvements sociaux portent le plaidoyer

Les répercussions économiques désastreuses de la pandémie marquées par la réduction des investissements, l'érosion du capital humain et l'éviction du commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement continuent d'impacter durablement la croissance économique mondiale ; notamment celle des pays pauvres d'Afrique. C'est dans ce contexte de crise sanitaire qui a mis l'économie mondiale en déroute qu'est née l'initiative pour l'annulation de la dette extérieure africaine (Iada) composée d'organisations et de personnalités sénégalaises de toutes obédiences (dirigeants politiques, des acteurs de la société civile, des artistes, des syndicalistes et journalistes africains) de mener une action commune pour soutenir l'appel lancé par le chef de l'État, Macky Sall, en vue d'obtenir l'annulation totale de la dette publique africaine dans le contexte ouvert par la pandémie Covid-19.

Officiellement lancée le 25 juin 2020 à Dakar, elle regroupe des organisations et des personnalités (économistes universitaires) d'une vingtaine de pays d'Afrique et du monde qui, soucieuses de solidarité humaine, ont depuis lors, à travers une mobilisation citoyenne collective, rejoint l'Iada et engagé le combat pour l'annulation totale et sans conditions de la dette extérieure africaine.