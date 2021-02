Afrique: 34ème Sommet ordinaire - L'Ua veut un accès de tous aux vaccins anti-Covid

Dans son intervention lors du 34ème Sommet de l'Union africaine (Ua), le Président Macky Sall a demandé aux pays africains de porter le plaidoyer pour l'accès de tous aux vaccins contre le coronavirus. Pour lui, « dans quelques mois, il risque d'y avoir une nette fracture entre un monde vacciné et un monde non vacciné ».

La 34ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (Ua) s'est tenue les 06 et 07 février en visioconférence. Dans son allocution, le Président de la République, Macky Sall, a réitéré son appel pour l'accès aux vaccins de tous les pays africains pour faire face à la pandémie de coronavirus.

« Devant une maladie sans traitement, l'accès au vaccin est un enjeu fondamental. Dans quelques mois, si on n'y prend pas garde, il risque d'y avoir une nette fracture entre un monde vacciné et un monde non vacciné, avec toutes les conséquences sanitaires, économiques et sociales qui pourraient en découler », a-t-il affirmé. Pour lui, en plus des efforts nationaux d'achat du vaccin, les pays africains doivent poursuivre le plaidoyer pour l'accès de tous aux vaccins à des prix raisonnables et selon des procédures diligentes, sûres et éthiques.

Le Chef de l'État a aussi évoqué, durant son intervention par visioconférence, la problématique de l'annulation de la dette africaine pour permettre aux pays du continent de faire face aux charges nées de la pandémie. Il a ainsi invité ses collègues africains à un plaidoyer pour une meilleure flexibilité de l'initiative du G20 de suspendre le service de la dette.

La rencontre a été placé sous le thème : « Art, culture et patrimoine ; des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons ». Le Président Sall a indiqué que cette thématique nous rappelle notre responsabilité de rester mobilisés pour la restitution intégrale du patrimoine culturel de nos pays, « partie intégrante de nos valeurs de culture et de civilisation, mais également notre devoir de lutter contre l'oubli et le négationnisme ». Sur ce, il a partagé la détermination du Sénégal à construire le mémorial de Gorée sur la corniche ouest de Dakar pour porter le souvenir impérissable des victimes de l'esclavage et pour que l'horreur ne se reproduise plus.

Moussa Faki Mahamat réélu

Lors de ce Sommet de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été réélu à la tête de la Commission de l'Ua pour un second mandat de quatre ans par 51 voix sur 54 contre 3 abstentions. Le Bureau a aussi été renouvelé et le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a passé le témoin à son homologue de la République démocratique du Congo (Rdc) Félix Tshisekedi qui va assurer la présidence de l'organisation continentale de 2021 à 2022. Le Sénégal qui assure actuellement la vice-présidence de l'Ua va gérer la présidence de 2022 à 2023. Macky Sall a remercié ses pairs du choix porté sur le Sénégal afin d'assurer la présidence de l'Union à partir de l'année prochaine pour une durée d'une année.