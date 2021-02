Afrique: Enseignement supérieur - L'association universitaire de sociologie et des sciences politiques veut s'ouvrir au public

L'Association universitaire de sociologie et des sciences politiques (Auspo) a organisé, récemment, un séminaire de formation à l'intention du comité exécutif de cette association et des assistants principaux des managers. C'était à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan).

« Les scientifiques sont accusés à tort ou à raison de rester enfermés dans l'espace universitaire au lieu d'être au service de la société. L'une de nos missions est d'assurer la vulgarisation de la filière sociologie politique qui, à un moment donné, a failli disparaître au sein du département de sociologie. Il s'agit pour nous de démultiplier les actions, de recruter de nouveaux membres et d'accroître la notoriété de cette discipline qui a une utilité sociale certaine », a expliqué Jude Gouantouheu, président de l'Auspo. Avant d'ajouter que ce séminaire de préparation de l'agenda 2021-2023 vise à instituer une véritable politique de professionnalisation de la gouvernance associative.

« Après une première session consacrée à la compréhension de la nouvelle politique générale et du plan d'action, cette seconde session du séminaire vise l'acquisition et le renforcement des capacités techniques susceptibles de contribuer à un meilleur pilotage du nouveau plan d'action. Au sortir de ce séminaire chaque manager doit être capable de concevoir et piloter efficacement sa politique sectorielle conformément aux orientations stratégiques », a-t-il indiqué.

Plusieurs communications ont été entendues au cours cette session de formation sur : « Organisation et productivité en contexte associatif » ; « Comment piloter efficacement son plan d'action, méthodes et outils » ; « Développer son leadership en contexte associatif, le leader » ; « Les relations humaines en contexte associatif » ; « Rendre plus visible, professionnelle et crédible son association, enjeux de la communication et du marketing digital », etc.

Initié le 11 juin 2013 par les étudiants inscrits en sociologie politique à l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'Auspo a pour objectif de promouvoir la sociologie politique dans l'espace universitaire et au-delà.