Sénégal: Sédhiou / Lutte contre l'oisiveté et la pauvreté ambiante chez les jeunes - «Sunu avenir» mise sur la formation et le digital

A l'initiative du GIE «Sunu Avenir» de Sédhiou, plusieurs jeunes, filles comme garçons, ont pris part à une session de formation de deux jours portant sur divers modules de développement du leadership et d'entreprenariat.

N'na Maïmouna Djité, la présidente de ce groupement explique qu'«il s'agit d'orienter les jeunes vers les métiers du digital qui sont les métiers d'avenir, c'est pour booster leur envie d'entreprendre. Aujourd'hui, dans le digital, on peut développer ce qu'on appelle le E-commerce c'est-à-dire la vente en ligne. Nous avons donc développé des modules sur le leadership, le développement personnel, l'entreprenariat et le management de projet.

Le défi, c'est de travailler et faire sortir les premiers produits "made in Sédhiou" (fabriqués à Sédhiou)», dit-elle. Et de poursuivre : «nous sommes en collaboration avec le réseau des Alumni du Sénégal - YALI Dakar. C'est un signe anglais qui signifie "Young african leaders initiative" (l'initiative des jeunes leaders africains) qui a été initié par l'ancien président américain Barack Obama en 2010».

Le formateur, Birama Ndiaye, membre du réseau des Alumni du Sénégal de YALI Dakar, explique la pertinence des thèmes développés liés aux supports numériques. «La démarche, c'était d'abord de déceler le talent qu'ils ont en eux et de le valoriser. Ce qui leur permettra de développer leurs aptitudes de façon optimale. L'objectif est de créer leurs propres entreprises notamment la vente des produits en ligne "made in Sédhiou". Ils ont été très réceptifs et nous allons ensemble faire le suivi pour mieux les orienter dans le temps».

Pour l'ensemble des participants à cette session de formation, le renforcement de leurs compétences dans le domaine du digital leur mettra sur les rampes d'une compétition à travers le monde, via les autoroutes de communication, pour se construire et bâtir leur avenir de façon durable.