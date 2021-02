Sénégal: Baisse des prix du loyer - Le gouvernement annonce la réforme de la loi de 2014

Contrairement aux attentes, la loi n°2014-03 du 22 janvier 2014 portant baisse des prix du loyer n'ayant pas été calculé sur la surface corrigée a comme contribué au surenchérissement du coût du logement, à Dakar. Au grand dam de la majorité des habitants, des «goorgoolu». Pour corriger les impairs, qu'il reconnait d'ailleurs, l'Etat envisage «la réforme» de cette loi.

L'annonce a été faite par le secrétaire d'Etat chargé du logement, Mme Victorine Ndeye, invitée du «Grand Jury» de la RFM, hier dimanche.

«Je tiens à rassurer que des travaux sont en cours pour la réforme de la loi de 2014». C'est Mme Victorine Ndeye, le secrétaire d'Etat chargé du Logement auprès du ministre l'Urbanisme, du Logement et de l'- Hygiène publique, qui annonce ainsi une révision de la loi n°2014-03 du 22 janvier 2014 portant baisse des prix du loyer n'ayant pas été calculé sur la surface corrigée. Invitée de l'émission «Grand Jury» sur la RFM hier, dimanche 7 février 2021, le secrétaire d'Etat au Logement accuse certains acteurs du secteur, sans les nommer, d'être à l'origine de l'échec de cette loi sociale, parce que n'ayant pas joué le jeu. «Dans l'application de la loi de 2014, certains n'ont pas joué franc jeu. Et 5 ans après, quand on étudie la courbe, on voit que ça remonte. Ça retourne au niveau de 2014. On s'en désole.» Contrairement à l'effet recherché, cette loi sociale, après avoir créé des tensions entre bailleurs et locataires souvent poussés à la sortie, aura contribué à la flambée du coût du loyer dans la capitale, Dakar et sa région. Ainsi, 7 ans après son adoption par l'Assemblée nationale et son effectivité dès fin janvier 2014, les prix du loyer ont explosé.

Cette reforme programmée devrait permettre à l'Etat de corriger les impairs, selon secrétaire d'Etat au Logement. D'ailleurs, affirme Mme Victorine Ndeye, une Direction de la Régulation et du Suivi des politiques en matière d'habitat a été créée au sein du ministre l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique à cet effet. C'est elle qui travaille sur la réforme. Mieux, indique-t-elle, le gouvernement œuvre sur le schéma d'une «baisse des loyers par rapport à la régulation, à travers la Direction de la Régulation, mais aussi une baisse des loyers en jouant sur l'offre et la demande... Mais en attendant d'arriver à cette vitesse de croisière qui va nous permettre de créer en masse des logements, parallèlement, il y a la Direction de la Régulation qui travaille sur la réforme de cette loi sur le loyer. Une réforme pour une tendance baissière forcément», insiste-t-elle.

Entrée en vigueur depuis fin janvier 2014 et appliquée effectivement quelques mois seulement, la loi n°2014-03 du 22 janvier 2014 avait pour finalité de soulager les nombreux Sénégalais dont les revenus ne leur permettaient pas d'avoir des logements décents et de parer aux tensions récurrentes entre bailleurs et locataires nées souvent de l'accumulation d'arriérés de location. La loi de 2014 prévoit une baisse de 29% pour les loyers inférieurs à 150.000 F CFA, ceux compris entre 150.000 F CFA et 500.000 F CFA, devront diminuer de 14%. Pour ceux supérieurs à 500.000 F CFA, la baisse est estimée à 4%. Mais, hélas !