Sénégal: Sédhiou / Promotion du livre, de la lecture et de l'animation culturelle - Marsassoum installe son clac parrainé à Makhily gassama

La ville de Marsassoum, dans l'Ouest de Sédhiou, étrenne son tout nouveau Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) depuis avant-hier, samedi 6 février. C'est sous la conduite du ministère de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, qui entend ainsi promouvoir le livre et la lecture dans cette collectivité territoriale du Diassing. L'établissement porte le nom de Makhily Gassama, ancien ministre de la Culture du Sénégal.

La commune de Marsassoum étrenne depuis le samedi dernier son tout nouveau Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) ; un espace qui vise à promouvoir la lecture, l'information et la formation des jeunes apprenants. Abdoulaye Diop, le ministre de la Culture et de la Communication, a présidé cette cérémonie. «Le livre, comme vous le savez, est un outil indispensable pour l'acquisition des savoirs, du savoir-faire mais aussi pour la formation de la personnalité de l'individu. Quel que soit le support qui le véhicule, qu'ils soit physique ou numérique, les contenus dans le livre sont incontestables», a dit le ministre.

Le maire de Marsassoum, Sény Mandiang, remercie le ministre Abdoulaye Diop et exhorte les jeunes à faire du livre leur meilleur ami. «Ce centre, au-delà des documents à lire et à exploiter pour d'amples connaissances, offre un espace, une multitude d'activités d'information, de formation et d'animation culturelles. Nous remercions le ministre de la Culture et de la Communication qui n'a ménagé aucun effort pour donner corps à ce joyau. Nous voudrions également des outils numériques pour non seulement promouvoir la lecture mais aussi mettre les jeunes sur la pointe de la technologie», a-t-il indiqué.

Avant de préciser que, outre la parcelle octroyée par la mairie, son institution va pourvoir quelques emplois et services d'entretien qui sera aussi une offre d'emploi à la population. Ce Centre de lecture et d'animation culturelle de Marsassoum porte le nom de Makhily Gassama, ancien ministre de la Culture du Sénégal, homme de Lettres et un des pionniers de l'implantation des CLAC au Sénégal. Cela, le ministre Abdoulaye Diop l'a solennellement rappelé : «Monsieur Makhily Gassama, ancien ministre de la Culture et ancien responsable de la Coopération culturelle et technique de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), mérite assurément les honneurs de la nation. Ecrivain et essayiste de talent, toujours engagé dans les causes nobles, surtout quand il s'agit de l'Afrique, il était notamment à l'origine de l'un des programmes les plus importants et des plus pertinents de la francophonie à savoir le Centre de lecture et d'animation culturelle».

Le parrain de ce centre, Makhily Gassama, dit en être ému et invite à son tour à la lecture qui, selon lui, est une pérégrination de par le monde. «Je suis vraiment ému mais surtout très honoré de cette distinction. La lecture c'est un voyage non seulement à travers le monde mais à travers le temps». Cette cérémonie a lieu également sous le regard de Ibrahima Moctala Lô, le directeur du Livre et de la Lecture du Sénégal. «Lisez pour vivre», disait l'écrivain français Gustave Flaubert du 19e siècle, c'est parce qu'assurément, la lecture a beaucoup influencé le développement de la société. Lisez donc pour exister !