Congo-Kinshasa: Tueries à Beni - La LUCHA dans la rue pour revendiquer la fin des massacres

Face aux tueries qui se poursuivent et à l'insécurité qui se fait de plus en plus inquiétante à l'Est de la République Démocratique du Congo, les militants du mouvement citoyen Lutte pour le Changement (LUCHA), ont marché de Butembo à Beni pour exiger la fin des tueries dans cette contrée du pays.

Une vingtaine de militants de la LUCHA exigeaient à travers cette manifestation publique, la fin de ces tueries qui, selon eux, ont augmenté ces dernières années. Cette affirmation de la LUCHA est confirmée par le rapport du bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH), les violations de droits humains dont les tueries connaissent à ce jour une hausse importante par rapport à l'an 2020.

A cet effet, les militants de la LUCHA indignés et fatigués de ces massacres ainsi que des tueries veulent par cette marche interpeller le gouvernement au sujet de cette situation déplorable qui dure depuis plus d'un an.

Ces militants désirent voir la paix et la sécurité être rétablies dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu. Ainsi donc, ils annoncent que cette marche n'est que le début d'une longue série des actions de revendications. Ils ont également exprimé leur souhait de mener des actions pouvant inciter le gouvernement à mettre fin à ces massacres dans la partie Est du territoire national.