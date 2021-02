Sénégal: Tenue des locales et couplage des législatives avec la présidentielle - Les vérités de Thierno Bocoum

Le président du mouvement AGIR veut qu'une date précise de la tenue des élections locales soit fixée. Thierno Bocoum qui était l'invité de l'émission Objection sur la radio Sud Fm hier, dimanche 7 février, estime qu'il faut respecter le calendrier républicain. L'ancien député a exprimé son désaccord par rapport au couplage des élections législatives et présidentielles validé par certains proches du pouvoir.

«On a besoin de date précise pour les élections locales pour au moins donner un rendez-vous aux populations ». C'est la conviction du président du Mouvement AGIR, Thierno Bocoum. Il était l'invité de l'émission Objection sur la radio Sud Fm hier, dimanche 7 février. « On ne peut pas, dans un pays démocratique comme le Sénégal qui est une démocratie majeure quoi qu'on puisse dire, ne pas avoir de date pour des élections. Ça n'a rien à voir avec les acteurs politiques. En dehors des querelles entre acteurs politiques, il y a les populations qui attendent et qui ont besoin d'avoir une date repère pour sanctionner positivement ou négativement », a déclaré Thierno Bocoum.

Même s'il avoue que certaines opérations techniques peuvent justifier le report des élections, l'ancien membre et député du parti Rewmi estime qu'il est impératif de fixer la date. « L'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus électoral peuvent justifier peut-être un report mais ça ne peut pas justifier le fait de ne pas avoir une date parce que quand on parvient à avoir une idée sur le nombre de jours qu'il faut pour l'évaluation du processus électoral, prendre les dates qui ne sont pas compressibles notamment la publication des listes, l'ouverture des inscriptions sur les listes etc. mais on peut évidemment fixer une date et c'est ça la démocratie. Ça permet aux acteurs politiques et aux populations de se préparer », a soutenu Thierno Bocoum.

Le président du mouvement AGIR n'est pas du même avis que ceux qui plaident pour le report et le couplage des prochaines élections législatives avec la présidentielle de 2024. « Il faut respecter le calendrier républicain, savoir détacher les différentes élections parce que ce n'est pas pareil. On ne peut pas aujourd'hui comparer une élection législative et une élection présidentielle. Je pense qu'il faut savoir respecter le calendrier républicain et l'évolution de la démocratie de notre pays parce que quand nous en sommes à ce niveau, c'est parce qu'il y a une certaine évolution qui est le fruit de longue lutte », a fait savoir Thierno Bocoum.

A l'en croire, « ce sont ceux qui trainent les pieds qui ont intérêt au report des élections ». «On se rencontre qu'il n'y a pas une volonté d'organiser les élections très rapidement et c'est très dommage parce que nous devons encore une fois respecter les populations. C'est un combat que l'opposition doit mener. Aujourd'hui, l'opposition, la société civile, toutes les forces vives de la Nation doivent exiger qu'il y ait une date précise pour les élections locales et que le calendrier électoral soit respecté », dixit Thierno Bocoum.

Le Président du mouvement AGIR pense en effet qu'il faut un grand regroupement au sein des forces vives de la Nation pour les questions de principe à défendre. Par conséquent, il a invité l'opposition à s'ouvrir à la société civile.