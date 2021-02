Algérie: Création d'une instance de coordination du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui en Catalogne

Barcelone — Une instance de coordination du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui en Catalogne a été créée, dimanche, grâce aux efforts du bureau régional sahraoui dans cette région d'Espagne et des différentes associations d'amitié et de solidarité visant à unifier les efforts et les plans autour de l'action de solidarité avec les Sahraouis.

Lors de leur première réunion tenue, dimanche, par visioconférence, les différentes associations se sont engagées à exécuter de nouveaux plans d'action adaptés à l'état d'urgence établi au Sahara occidental depuis le 13 novembre 2020, suite à la violation par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu dans la zone tampon d'el Guerguerat, selon l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Intervenant dans le cadre de cette rencontre, le représentant régional du Sahara Occidental en Catalogne, Abidin Bucharaya a souligné l'importance de la coordination des actions pour parvenir à des résultats concrets dans les domaines d'action dudit mouvement de solidarité catalan connu historiquement pour son soutien au peuple sahraoui.

"Nous observons aujourd'hui l'amélioration enregistrée dans la coordination entre les associations d'amitié et de solidarité, ce qui permettra certainement l'aboutir à de bons résultats", a-t-il ajouté.

La rencontre a été une occasion pour le représentant sahraoui de passer en revue les derniers développements de la situation politique au Sahara Occidental et la poursuite de la guerre contre l'occupant marocain et des batailles juridique et politique menées au plan international.