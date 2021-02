Sénégal: Ligue 1 (6e journée) - Jaraaf, nouveau leader

Le duel des leaders, entre Diambars et Teungueth FC, soldé d'un match nul vierge (0-0) a profité du Jaraaf. En faveur de sa victoire devant le Ndiambour de Louga (1-0), les « Vert et Blanc» se sont emparés de la place de leader de la Ligue 1. Ils comptent désormais deux points d'avance sur les Académiciens et les Rufisquois qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place au podium avec le même nombre de points.

A quelques jours de disputer son match aller du tour de cadrage de la Coupe de la CAF, face aux Zimbabwéens de Platinum FC, le Jaraaf a affiché un bon état de forme en enfilant samedi le costume de nouveau leader du championnat de Ligue 1. C'était en faveur de sa victoire obtenue devant le Ndiambour de Louga pour le compte de la sixième journée de Ligue.

De la 3ème place, les «Vert et Blanc» ont profité du match nul et vierge du choc des deux leaders entre Diambars et Teungueth FC pour s'installer sur le fauteuil de leader avec 13 points au compteur. Soit deux points d'avance sur ces deux suivants immédiats Académiciens (11 points) et Lougatois (11 points). L'AS Douanes qui pouvait également profiter du nul entre les deux leaders, devrait rester à la 4e place (10 points) après le match nul (1-1) Dakar Sacré-Cœur (11e, 6 points). C'est également le score de parité (0-0) entre le Casa Sport (8e, 7 points) et l'As Pikine (5e, 9 points).

Le Stade de Mbour qui a réussi à s'imposer en déplacement sur la pelouse de Niary Tally (2-1) pointe à la sixième place avec 9 points au compteur. Proche de la zone de relégation, Génération Foot est remontée au classement (7e, 8 points) suit à un précieux succès en déplacement sur le terrain du CNEPS Excellence à Thiès (12e, 6 points).

Au bas du tableau, l'US Gorée, ne bouge pas et reste à la 13e place (4 points) après son duel perdu (1-0) devant du Mbour Petite Côte (9e, 7 points). Battu par le Stade de Mbour, Niary Tally, reste confiné à la dernière place avec 3 points au compteur

Résultats 6E journée

Diambars - Teungueth FC (0-0)

NGB - Stade de Mbour (1-2)

CNEPS Excel - Géné Foot (0-2)

AS Douanes - DSC (1-1)

Mbour PC - Gorée (1-0)

Jaraaf - Ndiambour (1-0)

Casa Sports - AS Pikine (0-0)

OMAR DIAW