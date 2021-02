Congo-Kinshasa: Jean-Marc face à son incroyable destin

Le Rocard de l'UDPS vient de prendre du galon. Pendant quatre ans, il va présider aux destinées de l'UDPS. C'est le président de la république qui en a décidé ainsi. C'est son compagnon de route désormais appelé à exercer les plus hautes charges de l'État, qui vient de le désigner comme président de l'ex fille aînée de l'opposition.

Je dis "ex", parce que l'UDPS a cessé d'être un parti d'opposition.

Elle est désormais un parti de gouvernement.

C'est à Jean-Marc que revient désormais la lourde tâche de transformer le parti d'Étienne Tshisekedi. C'est à lui et à son équipe que reviennent la lourde tâche de relayer, d'expliquer et d'amplifier le message du Palais de la Nation. C'est sur ses épaules et celles de son équipe que reposent désormais les espoirs des militants (peut-on encore les appeler "combattants", eux qui ont conquis de haute lutte le Palais de la Nation) et ceux du peuple congolais.

Oui, Jean-Marc et son équipe ont un devoir de mémoire: celui de rappeler en permanence le message et le projet politique de l'UDPS. Celui de dire, dans l'intimité du bureau présidentiel, à Félix Tshisekedi, ce qui est bon et juste pour le peuple congolais. Il doit lui rappeler avec fermeté, son histoire, celle de son parti, et le sens de sa mission: bâtir un État de droit, consolider la démocratie et œuvrer pour un véritable progrès social.

Le peuple d'abord.

Félix le sait.

Jean-Marc le sait aussi.

Contrairement à d'autres, Félix Tshisekedi n'est pas le soldat du peuple, mais son dévoué serviteur. Celui qui doit mouiller sa chemise, pour concrétiser les promesses des pères fondateurs de l'UDPS.

Il avait un complice à l'UDPS. Un bosseur, un homme loyal, au parler vrai légendaire. "Le Rocard de l'UDPS" comme j'aime l'appeler.

C'est le chouchou des militants. Celui qu'ils doivent désormais soutenir, pour la nécessaire mutation de l'UDPS en un parti de gouvernement.

"Ye wana Kabund!

"Ye wana, ye wanaaaaa... ."

Bonne chance Jean-Marc.

Dr Hubert Kabasele Muboyayi Kalonji