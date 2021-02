Congo-Kinshasa: La Norvège va appuyer plusieurs projets de la RDC

La RDC a été classée parmi les 17 pays au monde pour un partenariat privilégié avec la Norvège. Cette annonce a été faite par l'ambassadeur de la Norvège en RDC, Jon-Age Oyslebo, au ministre de l'environnement Congolais, Claude Nyamugabo, le samedi 6 février, à son cabinet. Selon lui, ce partenariat concerne une assistance au développement qui sera désormais plus accrue avec l'arrivée et l'implantation de la toute première ambassade de Norvège en RDC.

« La RDC sera à partir de cette année ci avec l'établissement de l'ambassade, un des 17 pays dans le monde avec un partenariat privilégié en particulier avec la Norvège. On est en train de concentrer notre assistance au développement dans le monde et la RDC sera le 17ieme pays de ce groupe ayant un partenariat privilégié. On peut s'attendre à plus de dialogue politique, une continuation et renforcement des liens entre les deux pays et des efforts de la Norvège en RDC de contribuer à un développement social et économique durable », a déclaré l'ambassadeur de Norvège.

La Norvège est très présente dans le financement des projets visant à protéger les forêts en République Démocratique du Congo, dans le cadre de CAFI (initiative pour la forêt de l'Afrique centrale) dont le Royaume Uni est un des plus grands bailleurs de fonds.