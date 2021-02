Congo-Kinshasa: Willy Kitobo Samsoni pressenti Premier Ministre !

La République Démocratique du Congo, la patrie de Lumumba-Mzee est à la croisée des chemins de son histoire politique fortement marquée par la rupture brutale de la coalition gouvernementale FCCCACH et la révolution parlementaire marquée successivement par les chutes, tel un château des cartes, du Bureau Mabunda à l'Assemblée Nationale, du gouvernement Ilunga Ilunkamba ainsi que de l'équipe Thambwe Mwamba au Sénat, à l'exception de l'Honorable Samy Badibanga, le seul rescapé.

Ainsi, est-ce dans ce climat politique fermement agité que le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé son meneur d'hommes en vue de la formation du prochain gouvernement dont les lourdes responsabilités seraient de redresser coûte que coûte, la Nation congolaise après l'échec du gouvernement de la coalition FCC-CACH.

Oui, en effet, à quelques jours de la nomination du futur formateur, certaines indiscrétions et des langues qui se délient, affirment d'ores et déjà, que le nom de Willy Kitobo Samsoni, Ministre national des Mines de l'actuel g o u v e r n e m e n t démissionnaire, circule dans les couloirs ouatés, de Kinshasa à Addis-Abeba où le Président de la République a officiellement pris, samedi 6 février dernier, les rênes de l'Union Africaine. Etonnant que cela puisse paraître pour certains, cet homme politique avéré, originaire de Kipushi dans le Haut-Katanga, professeur de son état, très expérimenté et quinquagénaire, est aujourd'hui au centre de toutes les discussions pour succéder Sylvestre Ilunga Ilunkamba à la Primature.

Union sacrée ou FCC, là n'est pas la question

Pendant qu'une frange de la population et maints analystes politiques spéculent encore sur la décision du Chef de l'Etat en lui attribuant un choix porté sur le Professeur Bahati ou l'ancien exilé Moïse Katumbi ou encore, l'ancien Chef de Guerre qu'est Jean-Pierre Bemba, certaines sources renseignent bel et bien que le dévolu peut être jeté à Willy Kitobo Samsoni, d'autant qu'il fait partie de la liste de Ministres qui se sont distingués par leurs actions positives et le bon discernement sur les divergences politiques qui a d'ailleurs grésillé, pendant un bon moment, la machine de la bonne gestion du pays.

D'aucuns renseignent, de ce fait, que ce Docteur en Sciences de l'Ingénieur a su séduire, par ses atouts, sa pluridisciplinarité et savoirfaire, l'opinion tant nationale qu'internationale et entretient d'excellentes relations avec les partenaires du pays. Il est donc considéré comme l'homme du juste milieu, propulsé par l'ancien Président Kabila, respecté dans l'entourage présidentiel actuel et ayant toute l'aptitude pour relever le défi de porter et faire appliquer la vision du Chef de l'Etat. A tout dire, c'est un homme politique dont le profil correspond parfaitement aux enjeux de l'heure.

Les actions efficientes

Pour ceux qui ne le savent pas, le Ministre national des mines Willy KITOBO SAMSONI est parmi ceux qui ont bien géré leur secteur respectif dans le Gouvernement Ilunga Ilunkamba. Lors de l'évaluation des actions du Ministère des mines menées en 2020, nous avons retenu quatre réalisations majeures malgré la présence de la pandémie de la Covid-19. Les actions posées pour la bonne marche dans le secteur minier ont été une aubaine pour la République : le maintien des activités minières par des mesures fortes malgré la pandémie de la COVID-19 ; l'amélioration du climat des affaires dans le secteur des mines en maintenant un dialogue permanent entre le Ministère et les grands groupes miniers œuvrant en RDC et en vulgarisant la loi minière ; la lutte contre la fraude minière et les activités illicites dans le secteur minier et le renforcement de la règlementation des activités minières artisanales des substances minérales stratégiques ; et ce, à l'instar de la relance des activités de développement du secteur des mines. N'eût été la démission du Gouvernement, le Professeur Willy Kitobo entendait davantage intensifier la vulgarisation du Code minier, s'appesantir sur le maintien des activités minières et renforcer les capacités de ses services spécialisés.

Au nom de l'émergence

Aujourd'hui, d'aucuns ne doutent encore du choix qu'entend porter SEM le Président de la République et Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la personne de Willy Kitobo comme formateur du premier Gouvernement post FCCCACH. Si son bilan à la tête de l'important Ministère des mines rassure, la probabilité de l'avoir à la tête de l'exécutif rassurerait davantage les forces politiques ainsi que les partenaires extérieurs de la RDC qui verront en sa nomination, un choix de stabilité après une période de turbulence politique et de pandémie de la COVID-19.

Focus

Willy Kitobo Samsoni a vu le jour le 1er Février 1970 dans la ville minière de Kipushi dans le Haut-Katanga. Il y a passé toute son enfance avant d'aller poursuivre ses études secondaires à l'Institut technique de Mutoshi à Kolwezi (Lualaba). Une fois le diplôme de chimie industrielle décroché, il entame aussitôt ses études universitaires à l'Université de Lubumbashi (UNILU) dans la faculté de Polytechnique où il en ressort ingénieur civil en Chimie industrielle. Armé d'une passion pour les études en général et pour les mines et l'environnement en particulier, il a à son actif un double master en sciences de l'environnement et génie minéral et est aujourd'hui, Docteur en Sciences de l'Ingénieur de l'Université de Liège.

Avant son ascension le 26 août 2019 à la tête du Ministère des mines, cette fois en tant que Ministre National, le Professeur a successivement été Chef de département des Sciences de base de la faculté de polytechnique à l'UNILU, Directeur de l'Ecole d'ingénieurs industriels de l'UNILU, doyen de la faculté de Polytechnique (UNILU), Directeur provincial du service d'anti-fraude et Ministre provincial des mines, environnement et affaires foncières de la Province du Haut-Katanga. Et si c'était lui l'homme du Gouvernement de l'Union sacrée ? La boucle ne seraitelle pas bien bouclée ? L'avenir nous donnera raison.