Congo-Kinshasa: 4ème anniversaire de la mort d'Etienne Tshisekedi - Réincarnation et renaissance

Se confiant à André Fontaine, l'ancien Rédacteur en chef puis Directeur du journal Le Monde, Deng Xiao Ping disait: "les deux grands dorment dans un même lit, mais ils ne font par le même rêve". Deng faisait ainsi allusion aux Etats-Unis et à l'URSS des temps de la guerre froide, englués qu'ils étaient dans la guerre idéologique et la course aux armements, prétendant tous les deux faire le bonheur de leurs peuples respectifs, mais guidés en cela par deux boussoles qui leur indiquaient des directions opposées.

Il en fut de même pour Etienne Tshisekedi et la classe politique congolaise. Il avait rêvé de la démocratie et d'un état de droit à l'époque où Mobutu voyait dans ses rêves et vivait dans sa réalité, la dictature et le culte de personnalité. Il rêvait de liberté à une époque où l'asservissement, la fidélité au guide et le dja lelo, étaient vécus, par la classe politique au pouvoir, comme les seules voies possibles pour "assurer le bonheur" du peuple congolais.

Villipendé jadis et incompris par les jouisseurs de tous bords, y compris au sein de l'opposition aussi bien républicaine qu'alimentaire, il avait tenu bon, il avait enduré les pires sévices et consenti les pires sacrifices, afin qu'un jour, la démocratie et le progrès social soient.

Faire de la démocratie et du progrès social une réalité au Congo fut le rêve de sa vie, et le sens de son combat.

Ce combat n'aura pas été vain. L'actualité récente qui a vu le fils du Sphinx poursuivre son rêve et laisser la liberté aux prophètes d'une république des jouisseurs de poursuivre le leur, nous a rappelé - oh! Combien - la démocratie est fragile, et le changement, la quête de quelques-uns.

Étienne Tshisekedi est mort un jour de février 2017, mais son esprit est plus que jamais présent en nous et parmi nous, pour le triomphe de l'état de droit.

Démocratie et progrès social.

Une exigence et un rappel, pour une nouvelle renaissance. Nous devons payer notre dette envers l'icône de la démocratie congolaise, comme je l'écrivais dans ce post qui date d'il y a quatre ans, c'est-à-dire, le jour même de son décès.

Paix éternelle à l'âme d'Etienne Tshisekedi.

Dr Hubert Kabasele Muboyayi Kalonji