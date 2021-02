Congo-Kinshasa: Pour son développement, la RDC a intérêt à réduire sa fracture numérique

billet

L'humanité avance, à pas de géant, vers l'ère du devenir humain de la machine. Puissions-nous profiter, à bon escient, de cette intelligence mécanique placée dans les machines, pour nous aider et nous éviter inutilement certaines tâches fastidieuses.

Le faible déploiement de la fibre optique dans notre pays, couplé au niveau très élevé de l'illettrisme numérique peut amener à craindre le pire des scénarios. Celui d'une marche à reculons du pays, sur le plan numérique, pendant que le reste du monde avance, laissant derrière lui un fossé abyssal séparateur. Si en ce qui concerne la fibre optique, des progrès sont en cours ainsi qu'en témoigne le contrat signé avec le géant égyptien Benya Capital, lors de la visite récente du Président Tshisekedi au pays des Pharaons, il n'y a rien de tel pour ce qui est de l'alphabétisation numérique.

Le contrat susmentionné vise une augmentation de la connectivité de notre pays, qui a besoin de 50000 km de fibre optique pour atteindre une digitalisation maximale. Soit dit en passant, pour le moment le Congo ne dispose que de 4000 km de fibre optique déployée. Que du chemin à parcourir! La contribution des investisseurs égyptiens venus à la rescousse de notre pays pourra, selon toute probabilité, aider au désenclavement des provinces et à l'intégration de l'économie nationale. Ce n'est pas une victoire, mais tout de même un but marqué dans une rencontre qui ne fait que commencer. Le Congo, notre pays, doit chercher un moyen de raccrocher son wagon au train mondial du développement sur le numérique. Et ainsi faire de ce dernier un élément structurel de sa croissance.

Faut-il que les investisseurs étrangers nous fournissent à la fois des outils pour la pêche et des pêcheurs?

En d'autres termes, une fois la fibre optique suffisamment déployée, à hauteur de 70% par exemple, faudra-t-il que des coopérants étrangers viennent résoudre nos problèmes économiques, industriels avec des infrastructures installées chez nous? Tout homme de bon sens répondra à cette question par un NON. Ceci nous amène à l'épicentre de notre papier à savoir la lutte contre l'analphabétisme numérique au Congo.

Quid de l'illettrisme numérique?

De prime abord, il convient de dire un mot sur le numérique (digital en anglais). C'est un corpus des connaissances systématisées et axées sur des théories crédibles et des concepts scientifiques. Il englobe l'informatique, les télécommunications et Internet. Il est hors de question d'entrer ici dans les méandres du numérique avec ses ramifications en mathématique et en électronique. C'est plutôt sa praxis qui nous intéresse ici. Dans cet ordre d'idées, l'illettrisme numérique, connu aussi sous le néologisme d'illectronisme, n'est rien d'autre que la difficulté, voire l'incapacité que rencontre une personne à utiliser des appareils ou des gadgets électroniques pour résoudre des problèmes concrets.

Il s'agit de la difficulté ou l'impossibilité d'avoir accès à ces gadgets et d'acquérir des compétences nécessaires pour participer aux activités du monde moderne par l'entremise des gestes devenus indispensables pour évoluer en tant que citoyen. Citons pêle-mêle et sans souci d'exhaustivité: l'utilisation des appareils pour communiquer, la création d'objets, la recherche des informations, l'exploitation des ressources, l'évaluation des contenus, la participation à des réunions en ligne etc...

L'ordinateur étant connu pour être un excellent amplificateur de la pensée, le numérique apporte des modifications importantes dans nos manières d'apprendre de communiquer et de vivre en société. En d'autres termes les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qu'offre le numérique, nous permettent de nous réinventer pour exister dans un monde où des masses de données doivent être brassées, avec exactitude et dans un laps de temps minimal pour solutionner des problèmes divers dans différents secteurs dont le commerce, l'économie, l'apprentissage, la communication pour ne citer que ceux-là. Secteurs qui sont porteurs de croissance.

La prospérité économique est dorénavant plus durable, lorsqu'elle a pour terreau un environnement sain où le numérique joue un rôle de premier plan. Il est certainement contre-productif de continuer de se laisser bercer sur le lit de l'archaïsme avec l'inefficacité qui va avec. De l'avis de certains grands noms dans le domaine de l'Intelligence Artificielle, l'humanité avance aussi vers l'âge du devenir artificiel de l'humain. Des tenants de l'Intelligence Artificielle tels que Vernon Vinge et Raymon Kurzweil caressent l'idée d'une nature imparfaite à améliorer. Ils prétendent que l'accélération exponentielle des nouvelles technologies, et notamment celles de l'Intelligence Artificielle, conduira à une rupture sociétale, à laquelle ils donnent le nom de singularité. Toujours d'après eux, à la singularité l'homme sera dépassé par la machine et l'une de deux choses suivantes se produira inexorablement pour lui.

Ou bien il sera hybridisé par les machines pour devenir un cyborg s'approchant de la vie éternelle; ou bien il sera asservi par les mêmes machines et anéanti. Ces thèses, qui ne sont ni fondées, ni prouvées, mettent en évidence la confusion qu'entretiennent ces scientifiques, entre la capacité énorme de calcul des machines et la prévision absolue du futur. Ces savants qui jouissent d'une réputation mondiale font semblant feignent d'oublier que la prévision absolue du futur ne relève que de l'apanage du seul Créateur. La prudence doit, ipso facto, être de mise face à des telles conjectures.

Le numérique: un véritable enjeu de société. Le numérique et les nombreuses théories sous-jacentes ont rendu d'éminents services à l'homme et à la société.

La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales peut être menée à bien à l'aide des techniques issues du numérique.

En exploitant, à bon escient, les technologies du numérique, les entreprises congolaises peuvent réaliser des gains de productivité qui peuvent ainsi renforcer leur compétitivité et ainsi contribuer à une croissance économique durable de notre pays.

Des logiciels performants de l'intelligence artificielle sont en mesure de booster la performance commerciale des entreprises congolaises. Des programmes informatiques basés sur la théorie des Systèmes Experts déployés dans les domaines de la santé, de l'enseignement et de l'industrie peuvent accroitre de manière substantielle le rendement et l'efficacité dans ces secteurs vitaux pour notre pays. Il convient aussi de souligner que l'augmentation du taux d'alphabétisation numérique au Congo pourrait brises la fracture numérique, avec les bénéfices qui vont avec.

Citons, entre autres: la paix sociale, la réduction du chômage, la fierté pour des citoyens d'être utiles dans la société.

La mise en ordre de la société congolaise peut aussi s'effectuer grâce à des outils appropriés du numérique.

Comme on le voit, le potentiel du numérique dans notre pays est énorme. C'est une initiative dont l'efficacité n'est pas difficile à démontrer. L'Etat devrait, ipso facto, intervenir en conséquence pour faciliter à la fois, le déploiement de la fibre optique et l'installation des équipements appropriés afin d'accroitre le taux d'habileté numérique au Congo.

Une lutte sans merci contre l'analphabétisme numérique est nécessaire au Congo.

De l'argumentaire qui vient d'être déboulé, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'habileté numérique est un levier important à actionner pour le développement de notre pays.

Il convient, de ce fait, de trouver des voies et moyens pour mettre en place une stratégie colossale pour l'usage optimal du numérique dans notre pays.

Une option intéressante serait de susciter la volonté politique dans le chef de nos dirigeants afin que le pays investisse sur une boite à actions pour l'installation des infrastructures pouvant faciliter l'accès au numérique et son utilisation dans la résolution des problèmes concrets que rencontre notre pays.

Cette boîte ne devrait contenir que ce qui va servir effectivement et non des éléphants blancs. Il est hors de question de faire du copié collé.

Il s'agit de mettre en place quelque chose à notre mesure et à notre hauteur pour booster le numérique au Congo. Nous devons assumer ce que nous sommes, plutôt qu'imiter ce que nous ne sommes pas.

Les actions dont il est question, s'articulent autour des piliers suivants :

Combler le déficit énergétique en faisant recours, le cas échéant, aux panneaux solaires.

Etendre la couverture du réseau.

Introduire un cours d'initiation à l'informatique obligatoire dans toutes les dernières années du secondaire et dans toutes les premières années des universités et des instituts supérieurs.

Favoriser l'accès matériel au réseau.

Diffuser la pratique du numérique et encourager son utilisation.

Mettre en place un baromètre annuel du numérique au Congo. Le pays ne devrait pas lésiner sur les moyens à consentir pour un tel projet. Il en va du développement humain et économique de notre pays. Dans le contexte précis de développement, nous pouvons dire, sans ambages, pour le Congo, ce que le l'éminent penseur Burkinabé Ki-Zerbo avait prophétisé pour l'Afrique. "On ne développera pas le Congo. Mais, c'est le Congo qui se développera".

En guise de conclusion

Dans une de ses pensées bien connues, le célèbre philosophe romain Sénèque stipule que : "Pour être heureux, il faut éliminer deux choses: le souvenir d'un mal passé et la peur d'un mal futur". Paraphrasant Sénèque, nous pouvons dire en guise de conclusion ce qui suit.

Pour la bonne gestion de la chose publique dans notre pays, qui ferait son bonheur, faisons les deux choses suivantes:

Mettons de côté, sans nostalgie aucune, les outils désuets et surannés du passé sur la gestion, avec tous les travers qu'ils induisaient.

Ne soyons pas effrayés par les outils technologiques actuels et futurs, issus du numérique. Ils sont plus efficaces et rendront toujours d'éminents services. Comme addendum, nous disons qu'il ne convient pas de donner à la technologie les vertus qu'elle ne possède pas. L'homme ne peut pas être asservi par la technologie. Il peut plutôt se surpasser grâce à elle.