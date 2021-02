Afrique: « La République des idées » - Jeu de dupes démocratique

billet

Le coup d'État perpétré en Birmanie a été condamné fermement et unanimement par la communauté internationale. Pourtant, cette même «communauté internationale» s'était montrée beaucoup plus timide, se contentant de condamnations «pudiques» pour reprendre l'expression du président français Emmanuel Macron lors des récents attentats en France, face au génocide perpétré par l'armée birmane contre les Rohingyas.

En dépit des alertes alarmantes de l'Onu, les grandes puissances ont, pour l'essentiel, épargné le pouvoir birman, hormis des sanctions individuelles des États-Unis contre quelques responsables de l'armée, y compris le général Min Aung Hlaing désormais homme fort du pays. Alors que Aung San Suu Kyi, jusqu'alors égérie de la démocratie dans son pays, multipliait les déclarations controversées, allant jusqu'à estimer que les militaires ont été «gentils» dans la répression contre les Rohingyas, les Occidentaux ont fait le pari de continuer à soutenir la transition démocratique dans ce pays pendant longtemps tenu d'une main de fer par les militaires.

Ce constat nous amène à nous interroger sur la finalité de la démocratie. La réponse est loin d'être évidente. Au-delà d'assurer une transmission pacifique du pouvoir et la participation du peuple, la démocratie doit être au service de la dignité humaine, du bien-être des populations. Une démocratie qui échoue à protéger une partie de la population (comme dans le cas des Rohingyas sous le gouvernent civil «Daw Suu») contre l'arbitraire n'a plus sa raison d'être. Autrement dit, une démocratie non humaniste n'en est pas une. Sans un véritable État de droit, la démocratie est un contenant vide.

D'autres défis fondamentaux se posent à la démocratie. Notamment la question des inégalités. En effet, qu'est-ce qu'une démocratie qui maintient un système de domination d'une minorité de plus en plus riche (le fameux 1%) sur une majorité de plus en plus pauvre ? Le rôle premier d'une démocratie ne devrait-il pas être d'assurer l'égalité des chances pour tous les citoyens et un accès équitable aux ressources ? Quid du rôle de l'argent dans une démocratie comme les États-Unis ? Autant de questions qui sont au cœur de la crise de la démocratie dans son berceau naturel.

Cependant, ne soyons pas naïfs. À elle seule, la démocratie n'assure pas le bonheur. Même s'il est préférable de vivre pauvre dans une démocratie que riche sous un régime arbitraire ; en dépit de ce qu'en pensent les thuriféraires des «dictateurs éclairés». D'ailleurs, l'ironie du sort a voulu que les Athéniens, inventeurs de la démocratie, aient condamné Socrate, l'un de leurs plus illustres penseurs, non pas sous le régime oligarchique des Trente, mais après la restauration de la démocratie en 399 av. J.-C, à l'issue d'un procès fallacieux.

L'expérience démocratique en Afrique résume bien cette ambivalence. Si dans la plupart des pays du continent, les processus électoraux sont plus ou moins réguliers, rares sont ceux où les principaux droits des citoyens sont réellement respectés. On est ici en face d'un vernis démocratique ou «démocratie électorale» permettant juste une transmission pacifique du pouvoir (encore qu'il s'agit là d'un euphémisme) sans se soucier du reste. Et tout le monde semble s'en accommoder, y compris les défenseurs autoproclamés de la démocratie. Du moins, tant que leurs intérêts sont préservés.

Finalement, les peuples restent les grands perdants dans ce jeu de dupes démocratique. Ils sont consultés pour choisir leurs dirigeants sans avoir une réelle emprise sur eux une fois au pouvoir. Heureusement, et c'est là l'un des charmes de la démocratie, les peuples ont la possibilité de se «venger» d'eux dans les urnes.

L'Europe elle-même est confrontée au défi des démocraties «illibérales» en son sein. Pourtant, elle n'hésite pas à s'ériger en donneuse de leçons aux autres. Comme on le voit actuellement avec l'affaire Navalny en Russie.

Bref, plus on réfléchit sur cette question, plus on a le sentiment que l'Occident use de cette noble valeur qu'est la démocratie (tout d'ailleurs comme les droits de l'Homme) comme un simple levier diplomatique. Qu'elle n'hésite parfois pas à imposer au reste du monde par les armes.

Mais, comme le disait Karl Jaspers, une démocratie se change immanquablement en dictature lorsqu'elle cherche à conquérir les autres pays pour y imposer ses généreux principes. Une démocratie engagée dans des conquêtes renonce à elle-même.