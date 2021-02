Congo-Kinshasa: Couverture vaccinale - Lancement du programme drones pour la livraison des vaccins dans les zones d'accès difficile

La mise en œuvre de cette nouvelle technologie permettra à la RDC d'être en mesure de distribuer des vaccins et autres produits de santé dans les zones d'accès difficile et par ricochet augmenter le taux de vaccination dans les provinces les plus enclavées du pays.

Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le vendredi dernier, en présence de la directrice du Programme élargi de vaccination (PEV), le Dr Elisabeth Mukamba et de Freddy Nkosi, directeur/Pays de « Village Reach », organisation internationale qui appuie le PEV dans la mise en œuvre du programme "Drones pour la santé" en RDC , le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a souligné que la phase routine de livraison des vaccins et autres produits de santé par drones a été effectuée depuis le vendredi 29 janvier 2021, avec comme point de départ l'aire de santé de « Wendji Secli », dans la zone de santé de Bolenge, dans la province de l'Equateur.

Tout en émettant le vœu de voir le programme drones s'étendre dans les provinces d'accès difficile en RDC, le patron de la santé n'a pas caché sa satisfaction de voir le pays accéder à cette technologie de pointe dans le domaine de la santé. « Ceci est une fierté pour la RDC qui dispose de la technologie de pointe en vue d'améliorer la santé des Congolais, dans le cadre de la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la couverture sanitaire universelle », a-t-il déclaré tout en ajoutant que « ces drones ont facilité du 30 décembre 2020 au 26 janvier 2021 au moins soixante-dix livraisons et approvisionné quatorze aires de santé en stocks de vaccins et en Equipements de protection individuelle (EPI) ». Les vols retour de ces drones, a-t-il renchéri, ont facilité le transport des échantillons de laboratoire. Tandis que les livraisons qui ont été effectuées ont permis de vacciner plus de six cent vingt enfants dans la province de l'Equateur durant cette période.

Le ministre de la Santé qui avait lancé personnellement les vols d'essai du programme" Drones pour la santé" en octobre 2020 dans la province de l'Equateur a reconnu que la première phase dudit programme a été « une phase expérimentale qui a connu cinquante vols de démonstration. Cette phase a été réalisée par le ministère de la Santé de la RDC et les membres de la communauté grâce l'appui financier de GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination) ».

Quant à la deuxième phase qui a démarré en mars 2020, elle a disposé d'un réseau de distribution composé d'un centre de distribution principal situé à Wendji Secli à l'Equateur, de deux centres de distribution secondaire situés à Bikoro et à Lolanga, de vingt-cinq sites drones dans les quarante-cinq centres de santé satellites, situés dans dix zones de santé de la division provinciale de la Santé (DPS) de l'Equateur.

De la formation des experts

Une formation a été organisée au bénéfice des experts du programme drones. Elle a porté sur plusieurs modules notamment l'envoi et la réception des cargaisons, la collecte de données de base, les évaluations des performances et coûts, la procédure de transport par drone des échantillons et des produits infectieux ainsi que sur la communication en faveur de l'utilisation des drones dans le transport.

Aux dires du Dr Eteni Longondo, deux pilotes des vols, neuf enquêteurs, trois techniciens de laboratoire des programmes spécialisés, neuf cadres de la division provinciale de la Santé, cinquante-deux prestataires de soins et cent quatre relais communautaires de vingt-cinq sites de drones ont été formés.

Le programme drones est un programme du ministère de la Santé qui a pour but principal d'améliorer l'accès aux vaccins et autres médicaments, à collecter les échantillons de laboratoire dans les communautés difficiles d'accès.