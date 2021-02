Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Un nouveau décès dû à Ebola

La branche de Butembo de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) a confirmé la présence du virus Ebola dans des échantillons prélevés sur une patiente présentant des symptômes similaires à ceux d'Ebola et qui s'était rendue dans un centre de santé local pour se faire soigner.

Dans une communication, le ministre, le Dr Eteni Longondo a annoncé qu'un nouveau cas d'Ebola a été détecté dans la localité de Biena à Butembo, une ville de la province du Nord-Kivu, où une précédente épidémie avait pris fin en juin 2020.

La patiente, épouse d'un survivant du virus Ebola, est décédée depuis le 3 février. A en croire le ministre de la Santé, la population de Butembo doit garder son calme. Car, la riposte est déjà à pied d'œuvre. « J'invite la population de Butembo à ne pas paniquer parce que la riposte est déjà organisée. Nous avons organisé une lutte avec une équipe provinciale de riposte qui est déjà à Butembo. Elle sera secondée par l'équipe nationale qui se rendra la semaine prochaine ».

Grâce aux capacités locales considérables qui ont été mises en place lors de la précédente épidémie, les autorités sanitaires de la province du Nord-Kivu dirigent la réponse actuelle avec le soutien du Ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS a assuré la formation des techniciens de laboratoire, des personnes chargées de la recherche des contacts et des équipes de vaccination locales. L'Oms a, aussi, établi un dialogue avec les groupes communautaires pour les sensibiliser à la maladie à virus Ebola et mettre en place un programme pour les survivants.

Pour sa part, Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS, pour l'Afrique fait savoir, dans un communiqué de presse publié par le service de communication de l'OMS que « l'expertise et les capacités des équipes sanitaires locales ont été essentielles pour détecter ce nouveau cas d'Ebola et permettre une réponse rapide ». L'OMS, souligne-t-elle, apporte son soutien aux autorités sanitaires locales et nationales pour retracer, identifier et traiter rapidement les contacts afin de freiner la propagation du virus. »