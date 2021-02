Afrique: 34ème Sommet de l'UA - Joe Biden appelle à travailler ensemble pour un avenir meilleur

Le président américain a assisté par visioconférence au 34ème Sommet de l'Union africaine. A cette occasion, Joe Biden affirme que l'année qui vient de s'écouler nous a montré à quel point notre monde est interconnecté - et nos destins sont indissociables.

«C'est pourquoi mon administration s'engage à renouer nos partenariats dans le monde entier et à reprendre le dialogue avec les institutions internationales comme l'Union africaine.

Nous devons tous travailler ensemble pour promouvoir notre vision commune d'un avenir meilleur », a déclaré le chef d'Etat américain. Il s'agit à son avis, d'un avenir de commerce et d'investissements croissants qui favorisent la prospérité pour toutes nos nations. Un avenir qui favorise la vie dans la paix et la sécurité pour tous nos citoyens.

Un avenir résolu à investir dans nos institutions démocratiques et à promouvoir les droits humains de tous -- les femmes et les filles, les personnes Lgbtq, en situation de handicap, et de toutes les origines ethniques, les religions, et les cultures.

Pour parvenir à cet avenir, M. Biden souligne que nous devons aussi relever les défis importants auxquels nous sommes confrontés. Il faut pour cela, explique-t-il, investir davantage dans la santé mondiale-- vaincre la Covid-19 et travailler pour prévenir, détecter, et riposter aux crises de santé publique futures, et en partenariat avec les Cdc africains et les autres institutions au service de la sécurité sanitaire.

Joe Biden demande également d'élever nos ambitions climatiques et faire en sorte que les nations en développement puissent réduire les impacts climatiques qui causent déjà des souffrances, et s'y adapter.

Et pratiquer une diplomatie cohérente à long terme, en connexion avec l'Union africaine, pour faire face aux conflits qui coûtent des vies sur tout le continent africain.

«Rien de cela ne va être facile. Mais les États-Unis sont aujourd'hui prêts à être votre partenaire, solidairement, et à vous soutenir dans le respect mutuel.

Nous croyons en les nations d'Afrique. En l'esprit d'entreprenariat et d'innovation dans l'ensemble du continent.

Et face aux défis qui se présentent même s'ils sont immenses, il ne fait aucun doute que nos nations, nos peuples, l'Union africaine sont à la hauteur de ceux-ci », a indiqué le président des Etats-Unis.