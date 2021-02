Cote d'Ivoire: Promotion des activités des petites entreprises - La Fipme s'allie durablement avec Fraternité Matin

Dans le but de donner une visibilité aux activités de ses membres, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme) a signé un partenariat avec le groupe Fraternité Matin, media de service public. La paraphe de cet accord s'est tenue ce lundi 8 février 2021, dans les locaux de ladite Fédération à Cocody-Vallons (Abidjan).

« Nous sommes conscients en tant que faitière des Pme de Côte d'Ivoire, des besoins de nos Pme, de l'ampleur de leurs tâches. Dans ce contexte, nous sommes aussi conscients de la place de la communication. On ne peut espérer meilleure union qui celle que nous venons d'avoir avec le groupe Fraternité Matin que nous savons a 56 ans d'expérience. Nous pensons qu'à travers ce groupe nous pouvons satisfaire l'aspect communication », a expliqué le président de la Fipme, Dr Joseph Boguifo.

Rassurant le partenaire, Ibrahim Séga Sangaré, le président du Conseil d'administration de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), entreprise éditrice de Fraternité Matin, a fait savoir que « ce mariage avec la Fédération durera ».

Il s'agira à travers cette union, selon le Directeur commercial et marketing (Dcm), Mamadou N'Diaye, d'aider la Fipme et ses membres à communiquer sur leurs activités en publiant régulièrement leurs annonces publicitaires sur les différents supports du groupe : le quotidien Fraternité Matin, les différents magazines et le site web.

« Sur le plan digital, on s'est dit qu'aujourd'hui, que compte tenu du fait, que notre site web est très fréquenté et que les consommateurs y sont très réguliers, tout ce qui sera publié dans le quotidien Fraternité Matin va se retrouver également sur le journal en ligne, en termes d'annonces », a assuré le Dcm.

Il n'a manqué aussi de souligner qu'au niveau de l'imprimerie, les membres bénéficieront des travaux partant, entre autres, de la confection des petites cartes de visite, les dépliants, les flyers, aux grands formats en passant par les Kakemonos. Le tout dans une offre dénommée "All in One", un package conçu en fonction des budgets des petites entreprises.

Le partenariat prendra également en compte les Grands Rendez-vous que les deux entités entendent mener. Ce sera aussi le lieu de donner une visibilité sur ces évènements avant et après leur tenu.

Pour bénéficier ces offres, selon le directeur exécutif, Anon Jean Serge, il faut être membre reconnu par la Fédération. Elles sont également bénéfiques aux Pme présentes sur l'étendue du territoire. L'objectif est aussi de faire connaitre ces petites entreprises qui sont méconnues.

« On mesure l'ampleur de la tâche, on y a travaillé pendant des jours. C'est un minimum de 34 associations professionnelles, soit environ 30 mille membres. C'est pourquoi l'offre qu'on a conçue tient compte du nombre des adhérents, de chaque secteur d'activités et qui répond aux attentes de chacun », s'est voulu rassurant le Dga de Fraternité Matin, Abdel Serge Nouho.

Il faut indiquer que l'accord a signé au nom de la Snpeci-Fraternité Matin, par M. Nouho, le directeur général adjoint. Et au nom de la Fpme par Dr Joseph Boguifo, qui en est le président.