Algérie: Le ministère de la Culture et desarts lance le concours "THAKAFA-UP Challenge 2021"

Alger — Le ministère de la Culture et des arts lance en collaboration avec le ministère délégué chargé de l'économie du savoir et des start-up le concours «THAKAFA-UP Challenge 2021», ouvert à tout jeune créatif ou start-up, et à tout nouveau projet innovant dans les domaines de la littérature, de la musique, des arts visuels, du théâtre et du cinéma, de l'audiovisuel et du patrimoine matériel et immatériel, selon un communiqué du ministère de la Culture.

Les candidats intéressés par la littérature peuvent présenter des projets relatifs à la promotion de la lecture auprès des enfants et des jeunes par des outils technologiques et au développement et à l'enrichissement des plateformes dédiées aux jeunes en contenus culturels ludo-éducatifs.

L'objectif de ce concours est de faire du théâtre et des différents espaces d'expression des lieux culturels interactifs et attractifs et de développer des dispositifs numériques qui stimulent les interactions avec les publics, notamment dans le domaine des arts scéniques et visuels, selon les organisateurs.

S'agissant du patrimoine culturel matériel et immatériel, les projets concernent le développement d'outils numériques pour recueillir, sauvegarder, transmettre et diffuser le patrimoine culturel immatériel et matériel, à travers l'introduction de nouvelles techniques et applications pour téléphone portable.

La participation à ce concours est ouverte jusqu'au 28 février via la plateforme numérique «challenge.e-servicesculture.dz» ou le site officiel du ministère de la Culture et l'annonce des lauréats est prévue pour le 13 mars prochain.

Ce Concours s'inscrit dans le cadre de «la nouvelle stratégie» du ministère de la Culture visant «à numériser le secteur et à renforcer le tissu entrepreneurial culturel, en encourageant les start-up à participer à la promotion de l'acte culturel et aux industries culturelles, innovantes et cinématographiques, notamment avec la forte utilisation de la technologie numérique», conclut le communiqué.